AK Parti Aksaray Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekatı herhangi bir etnik guruba, inanç gurubuna yapmıyoruz, tamamıyla terör örgütlerine yapıyoruz. Orada Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i, diğer etnik gurupları olsun hepsi bizim kardeşimiz." dedi.

Yılmaz, Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aksaray 5.Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara başsağlığı diledi.

Afrin'de yürütülen harekatın Türkiye'nin güvenliği için çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Afrin'de bir ülkeyi işgal etmek için bulunmuyoruz. Bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz, sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek için bulunuyoruz. Terör odaklarının arkasında bir takım uluslararası güç odaklarının bir takım amaçlarla bulunduğunu biliyoruz. İnşallah bu oyunları bozacağız." diye konuştu.

- "Göbeğimizi kendimiz kesiyoruz"

Türkiye'nin bölgede yaşayan insanların umudu olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: