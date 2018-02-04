AK Parti Aksaray Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekatı herhangi bir etnik guruba, inanç gurubuna yapmıyoruz, tamamıyla terör örgütlerine yapıyoruz. Orada Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i, diğer etnik gurupları olsun hepsi bizim kardeşimiz." dedi.
Yılmaz, Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aksaray 5.Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara başsağlığı diledi.
Afrin'de yürütülen harekatın Türkiye'nin güvenliği için çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Afrin'de bir ülkeyi işgal etmek için bulunmuyoruz. Bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz, sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek için bulunuyoruz. Terör odaklarının arkasında bir takım uluslararası güç odaklarının bir takım amaçlarla bulunduğunu biliyoruz. İnşallah bu oyunları bozacağız." diye konuştu.
- "Göbeğimizi kendimiz kesiyoruz"
Türkiye'nin bölgede yaşayan insanların umudu olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Gerçekleştirilen harekatla, sınır ötemizden başlayarak ülkemizin, insanımızın güvenliğini pekiştireceğiz. Bu harekatın başarısıyla sınırlarımız daha güvenli hale geleceği gibi ülke içindeki güvenliğimiz de artacak. Buna ilave olarak da bölgede yaşayan kardeşlerimizin de huzuru artmış olacak. Onlar da terör örgütlerinin zulmünden kurtulmuş olarak daha huzurlu bir ortama kavuşmuş olacaklardır. Orada yaşayan herkes, kardeşimizdir. Harekatı herhangi bir etnik guruba, inanç gurubuna yapmıyoruz, tamamıyla terör örgütlerine yapıyoruz. Orada Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i, diğer etnik gurupları olsun hepsi bizim kardeşimiz. İnşallah geleceğimizi hep birlikte huzurlu şekilde inşa edeceğiz. Başkalarının oyunlarını bozacağız. Göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, gücümüz kuvvetimizle uzun vadede yapılan fedakarlıkların ne kadar anlamlı olduğunu göreceğiz."
- "Toplam kadın istihdamımız 9 milyona yaklaştı"
Yılmaz, AK Parti hükümetleri döneminde kadınların eğitim ve iş gücüne katılımlarının sağlanması için önemli çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda birçok desteğin verildiğini aktardı.
Özellikle eğitim ve ekonomiye katılım oranlarında kadınların önemli bir yere geldiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"AK Parti dönemlerinde kadınların eğitimlerinin arttırılması ve istihdama katılımlarının sağlanması için çok önemli çalışmalar yapıldı. 2005 yılında kadınların iş gücüne katılımı yüzde 22'lere kadar gerilemişti. Geçen yılın rakamlarına baktığımızda kadınların iş gücüne katlım oranı yüzde 34'leri aştı. Artık kadınlar daha fazla çalışıyor. Biz kadınların hem çalışmasını hem de girişimci olmalarını destekliyoruz. Bugün kadınlarımız ekonomide daha etkin hale geldi. Bu süreç daha da devam edecek. 2017'de kadınlarda ilave istihdam sayısı 632 bin oldu. Bu çok önemli bir rakam. Birçok ülkeyi kıskandıracak bir rakam. Toplam kadın istihdamımız 9 milyona yaklaştı. İşin özü şu ki kadınlar artık daha eğitimli, ekonomide daha aktif haldeler."
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe her zaman dualar gönderdiklerini, harekatla beraber bölgenin terör unsurlarından temizleneceğini vurguladı.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ise partinin kurulduğu günden bu yana emekleriyle destek sağlayan herkese teşekkür ederek, yeni oluşan kadın kolları ekibine görevlerinde başarılar diledi.
Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti ve parti üyeleri katıldı.
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