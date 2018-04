AK Parti Aliağa’da asil yönetim kurulu belirlendi

AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı’na Kazım Sayın’ın atanmasının ardından yeniden oluşturulan parti ilçe yönetiminin listesi onaylandıktan sonra parti ilçe binasında düzenlenen basın toplantısıyla yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

Toplantıda konuşan İlçe başkanı Kazım Sayın, “Yönetim kuruluna yeni atanan isimler genel merkez tarafından onaylandı. 20 asil, 10 yedek üyemiz var. Arkadaşlarımızla beraber 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhur İttifakı seçimlerinde birlikte olacağız. Hedefimiz Aliağa’da alabileceğimiz en yüksek oyu alabilmektir. Bunun için emek, çaba ve gayret göstereceğiz. Partimizin ilke ve prensipleri doğrultusunda hareket ederek, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. Ak Parti’nin seçimlerden daha güçlü çıkabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Önümüzdeki seçimler ülkemiz, Aliağamız, milletimiz ve vatanımız için hayırlı olur inşallah. Çok zamanımız yok, 63 gün kaldı. Bizim için her gün her saniye önemli. Dilerim her şey gönlümüzce olur. Birlikte çalışacağım arkadaşlarıma, çalışmaları süresince başarılar diliyorum"dedi.