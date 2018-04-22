AK Parti Aliağa’da asil yönetim kurulu belirlendi

AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı’na Kazım Sayın’ın atanmasının ardından yeniden oluşturulan parti ilçe yönetiminin listesi onaylandıktan sonra parti ilçe binasında düzenlenen basın toplantısıyla yeni yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.
Toplantıda konuşan İlçe başkanı Kazım Sayın, “Yönetim kuruluna yeni atanan isimler genel merkez tarafından onaylandı. 20 asil, 10 yedek üyemiz var. Arkadaşlarımızla beraber 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhur İttifakı seçimlerinde birlikte olacağız. Hedefimiz Aliağa’da alabileceğimiz en yüksek oyu alabilmektir. Bunun için emek, çaba ve gayret göstereceğiz. Partimizin ilke ve prensipleri doğrultusunda hareket ederek, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. Ak Parti’nin seçimlerden daha güçlü çıkabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Önümüzdeki seçimler ülkemiz, Aliağamız, milletimiz ve vatanımız için hayırlı olur inşallah. Çok zamanımız yok, 63 gün kaldı. Bizim için her gün her saniye önemli. Dilerim her şey gönlümüzce olur. Birlikte çalışacağım arkadaşlarıma, çalışmaları süresince başarılar diliyorum"dedi.
Asil Yönetim Kurulu Listesi şu isimlerden oluştu:
Kazım Sayın, Mesut Yaşar Aybar, Eda Kılıç, Semih Orhan, Mazlum Bilgiç, Demet Kılıçkaya, Mustafa Hıdıroğlu, Yavuz Yüksel, Aylin Aydın, İsmail Meşe, Hanife Orhan, Ferit Akınç, İrfan Güngör, Mukaddes Tunç, Mahmut Ulaşzade, Şakir Karabulut, Halil Taş, Yalçın Sukes, Tuğberk Esenyel, Üzeyir Yiğit.
Yedek yönetim kurulunda ise Yusuf Aydoğan, Muhammed Çal, Seyit Özgenç, Murat Yücel, Ömer Ellialtı, Ayşe Yalçın, İbrahim Borazan, Rahime Kalkan, Hüseyin Özgenç, Meltem Ay yer aldı.
İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum