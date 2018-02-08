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AK Parti Altındağ Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 16:29 | Son Güncelleme

AK Parti Altındağ Kadın Kolları 5.

AK Parti Altındağ Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Altındağ Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’nde 2010 yılından beri Altındağ Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Bilgin Satar, görevini Selma Araç’a devretti.
AK Parti Altındağ Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 2010 yılından beri AK Parti Altındağ Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Bilgin Satar, görevini Selma Araç’a devretti. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından İlçe Kadın Kollarının çalışmalarının anlatıldığı bir sunum izlendi.
Oylama öncesinde konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ’daki değişimin en önemli destekçilerinin kadınlar olduğunu belirterek, “Altındağ birlik ve beraberliğin üst düzeyde olduğu bir ilçe. Altındağlı kadınların her zaman büyük bir güç olduğunun farkındayız. Altındağ’daki değişimde kadınların rolü çok büyük. Biz de, ilk günden beri Altındağ’da kadınlar için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Altındağ’ın kadınlarının ne kadar vefakar ve cefakar olduğunu biliyoruz. Teşkilat çalışmalarımızda kadınların emekleri çok büyük. Hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum. Altındağ her zamanki gibi, bugün seçim olacakmış gibi hazır durumda” ifadelerini kullandı.

“Kadın kollarımız 4,5 milyon üyesiyle dünyanın en büyük kadın örgütü”
AK Parti’ye gönül vermiş kadın kollarının 4,5 milyon üyesiyle dünyanın en büyük kadın örgütü olduğunu ifade eden Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ise partisinin milletle el ele yürüyüşünde kadın kollarının emeği ve dualarının büyük katkısı olduğunu söyledi. “Liderimiz, kadınlar için ’siyasetin öznesidir’ diyor. Bundan aldığımız güç ve omuzlarımızdaki yük ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyen Çam, Altındağlı kadınlara AK Parti’ye ve davasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

“2019’a iyi hazırlanmalıyız”
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ise yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni ekibe başarılar diledi. Çiçek, “2019’a iyi hazırlanmalıyız” mesajını verdi.
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin hazır bulunduğu kongreye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı ve meclis üyeleri de katıldı.

AK Parti Altındağ Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Altındağ Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

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