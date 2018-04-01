AK Parti Amasya 71. İl Danışma Kurulu Toplantısı

AK Parti ile MHP'yi birbirine karşı kışkırtmak isteyenlerin başarısız olduğunu, AK Parti ve MHP ittifakının ana muhalefetin ayarlarını bozduğunu ifade eden Bostancı, "'MHP'yi AK Parti'ye, AK Parti'yi de MHP'ye karşı kışkırtarak bir netice alabilir miyiz?' çabasına girdiler. Baktılar orada da ekmek yok. Daha dün 'İttifak yapmak ihanettir, biz ittifakımızı milletle yapacağız' diyenler şimdi ittifak arayışlarına girdiler. Kendileri de ittifak yapacaklar, bu kaçınılmaz ama tabii birbirine sosyolojik olarak benzeyenlerin ittifakıyla birbirine benzemeyenlerin ittifakı farklı sonuçlar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Bostancı, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen 71. İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin sosyolojik olarak kendisine uymayanlarla ittifak içerisine girmeye çalıştığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Daha dün 'İttifak yapmak ihanettir, biz ittifakımızı milletle yapacağız' diyenler şimdi ittifak arayışlarına girdiler. Kendileri de ittifak yapacaklar, bu kaçınılmaz." dedi.

Bostancı, CHP'nin ittifak çalışması yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"CHP şimdi birbirine benzemeyen unsurlarla nasıl bir ittifak çıkaracağının peşinde. Bugünlerde 'Ekmeleddin İhsanoğlu meselesiyle MHP bizi tuzağa düşürdü.' diyorlar. Öyle diyenler aslında 'CHP ne kadar kolay tuzağa düşüyor.' dediklerini ıskalıyorlar. Bir laf söylüyorsun laf aynı zamanda nereye gidiyor, düşünmen gerek. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun sonuna kadar arkasında olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala genel başkan olduğunu unutuyorlar."

- "Tanımlar güzel olur da tanıma uygun adamı bulmak o kadar kolay olmaz"

CHP'nin belli bir adayının olmadığını, herkesten biraz oy alabilecek bir aday aradığını dile getiren Bostancı, "Bir de olmayan eğri yöntemiyle ittifakın adayını nasıl çıkaracaklar, ben de merak ediyorum. Öyle bir mucizevi aday bulacaklar ki sağdan, soldan, ortadan, herkesten oy alacak. Biraz HDP'lilerden oy alacak kimse o mucizevi aday, biraz Saadet Partisinden oy alacak, mümkünse biraz AK Parti'yi tırtıklayacak, CHP'yi de blok olarak kendisine çekecek." diye konuştu.