AK Parti Amasya İl Gençlik Kolları Kongresi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesinde yaşananlar bu ülke için bir milattı. O gece her kesimden vatan evladı siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak bu ülkenin bütün yerli ve milli unsurları gözünü kan bürümüş Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına karşı göğüslerini siper ettiler ve o hayasızca akını durdurdular." dedi.

Şahin, partisinin Amasya İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri alması amacıyla milletin aklından, kalbinden, vicdanından doğarak kurulmuş bir parti olduğunu belirtti.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tarih yazdığına işaret eden Şahin, "15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesinde yaşananlar bu ülke için bir milattı. O gece her kesimden vatan evladı siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak bu ülkenin bütün yerli ve milli unsurları gözünü kan bürümüş Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına karşı göğüslerini siper ettiler ve o hayasızca akını durdurdular." diye konuştu.