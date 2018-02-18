HABER

AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 17:22 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: - "Millet ile devletin tam olarak bütünleşmesini sağlayacağız. Türkiye'nin önüne bundan sonra engel konulamayacağını, Türkiye'nin hızının kesilemeyeceğini, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünün sekteye uğratılamayacağını tüm dünyaya milletimizle birlikte inşallah göstereceğiz" - "Milletimizin desteğiyle, teşkilatlarımızın daha çok çalışmasıyla, omuz omuza, yürek yüreğe çalmadık kapı bırakmayacak şekilde biz 2019’da büyük bir zafer elde ederek düşmanlarımıza korku, dostlarımıza güven salacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Millet ile devletin tam olarak bütünleşmesini sağlayacağız. Türkiye'nin önüne bundan sonra engel konulamayacağını, Türkiye'nin hızının kesilemeyeceğini, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünün sekteye uğratılamayacağını tüm dünyaya milletimizle birlikte inşallah göstereceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ankara'da 15 Temmuz gecesi tüm vatandaşlarla sokaklarda bayrak, vatan ve millet için büyük bir kahramanlık mücadelesi gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Başkentteki direniş ve mücadele ruhunun Türkiye'ye dalga dalga yayılması için katkı sağlayan teşkilatlara ve Ankaralılara şükranlarını sunan Sarıeroğlu, Ankara'nın 15 Temmuz gecesi 148 şehit verdiğini, bin 223 gazisinin olduğunu anımsattı. Sarıeroğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 16 yıldır kutlu bir yürüyüş içinde, tüm vatandaşlara en üst seviyede hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Sarıeroğlu, "İnşallah bundan sonra da yine zatıalinizin liderliğinde hem ülkemizdeki vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak, büyümemizi, istihdamımızı, gelişmemizi sürdürmek hem de tüm mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize umut olmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız." dedi.

- "2019’un ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz"

Sarıeroğlu, salondaki coşkunun bu durumun göstergesi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 2019'un ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. 16 yıldır önümüze her türlü engeller çıkarıldı, Türkiye atak yapmak istediği zaman kumpaslarla, algılarla hızı kesilmeye çalışıldı. Burada derdin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. İnşallah milletimizden aldığımız destekle bugüne kadar bu engelleri nasıl aştıysak bundan sonra da aşmaya devam edeceğiz ve 2019 yılında onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci seçim zaferlerimizi sandıktan güçlü bir şekilde elde edeceğiz. Biz 2019'un sadece yerel seçim olmadığını, 2019'un sadece genel seçim olmadığını, 2019'un sadece cumhurbaşkanı seçimi olmadığını geçtiğimiz 15 yılda yaşadığımız tecrübelerden dolayı biliyoruz. Milletimizin desteğiyle, teşkilatlarımızın daha çok çalışmasıyla, omuz omuza, yürek yüreğe çalmadık kapı bırakmayacak şekilde biz 2019’da büyük bir zafer elde ederek düşmanlarımıza korku, dostlarımıza güven salacağız. Millet ile devletin tam olarak bütünleşmesini sağlayacağız. Türkiye'nin önüne bundan sonra engel konulamayacağını, Türkiye'nin hızının kesilemeyeceğini, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünün sekteye uğratılamayacağını tüm dünyaya milletimizle birlikte inşallah göstereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, 2019 yılında Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı olarak seçildiğini göreceklerini söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu bölgenin zor süreçlerden geçtiğini vurgulayan Sarıeroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanları rahmetle yad etti, gazilere şifa diledi. Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Tüm dünya gördü, bildi. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu ortaya koyduk. Türkiye istikamet gösterilecek bir ülke değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında bugüne kadarki mücadelemizi güçlü şekilde sürdüreceğiz. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımızı gerçekleştireceğiz. Dün Karabük'teydim. Karabük'ün onbinlerce vatandaşının hakka uğurladığı şehidimiz Ömer Bilal Akpınar kardeşimizin ailesini ziyaret etti. Gerçekten kardeşimizin bıraktığı vasiyet hepimize ders olmuştu. Nasıl bir ananın yetiştirdiğine de şahit oldum. 15 Temmuz'da bir Ömer Halisdemir'i kaybetmiştik. Orada gönlümden geçen şu oldu, biz bir ölür bin doğarız. Bizde daha çok Ömerler var oldu. Şehitlerimiz yüreğimizde yaşayacak, vatanımız asla bölünmeyecek. Türkiye kutlu yürüyüşüne güçlü şekilde devam edecek. Bu zorluklarla reformlarımızı da hız kesmeden devam ediyor. Hedeflerimiz, hayallerimiz büyük."

Torba yasaların arka arkaya Meclis'e geldiğini, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdamın artırılmasıyla ilgili Milli İstihdam Seferberliği'nin devam ettiğini anlatan Sarıeroğlu, bunların hepsinin Türkiye'nin hem zorluklarla mücadele edebileceğinin hem de ülkesinde reformlara hız kesmeden devam edebileceğinin en temel göstergeleri olduğunu kaydetti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

En Çok Okunan Haberler

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

Yaşar İpek, Seren Serengil'i terk etti mi? Seren'den ilk tepki

En düşük maaş 1.632 TL olacak

En düşük maaş 1.632 TL olacak

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var

MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Soylu: Bu operasyon (Zeytin Dalı Harekatı) da bir merhamet operasyonudur

Bakan Soylu: Bu operasyon (Zeytin Dalı Harekatı) da bir merhamet operasyonudur

AK Parti-MHP ittifakı için yeni açıklama: Netliğe kavuştu

AK Parti-MHP ittifakı için yeni açıklama: Netliğe kavuştu

BBP Genel Başkanı Destici:

BBP Genel Başkanı Destici:

AK Partili Çakar: “Bir ülkenin gelişmesi yerelle başlar”

AK Partili Çakar: “Bir ülkenin gelişmesi yerelle başlar”

Manisa CHP Teşkilatı Sarıgöl’de toplandı

Manisa CHP Teşkilatı Sarıgöl’de toplandı

Bakan Zeybekci büyüme tahmini açıkladı (2)

Bakan Zeybekci büyüme tahmini açıkladı (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.