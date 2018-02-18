AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Millet ile devletin tam olarak bütünleşmesini sağlayacağız. Türkiye'nin önüne bundan sonra engel konulamayacağını, Türkiye'nin hızının kesilemeyeceğini, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünün sekteye uğratılamayacağını tüm dünyaya milletimizle birlikte inşallah göstereceğiz." dedi. Sarıeroğlu, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ankara'da 15 Temmuz gecesi tüm vatandaşlarla sokaklarda bayrak, vatan ve millet için büyük bir kahramanlık mücadelesi gösterdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Başkentteki direniş ve mücadele ruhunun Türkiye'ye dalga dalga yayılması için katkı sağlayan teşkilatlara ve Ankaralılara şükranlarını sunan Sarıeroğlu, Ankara'nın 15 Temmuz gecesi 148 şehit verdiğini, bin 223 gazisinin olduğunu anımsattı. Sarıeroğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 16 yıldır kutlu bir yürüyüş içinde, tüm vatandaşlara en üst seviyede hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Sarıeroğlu, "İnşallah bundan sonra da yine zatıalinizin liderliğinde hem ülkemizdeki vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak, büyümemizi, istihdamımızı, gelişmemizi sürdürmek hem de tüm mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize umut olmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız." dedi.

- "2019’un ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz" Sarıeroğlu, salondaki coşkunun bu durumun göstergesi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz 2019'un ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. 16 yıldır önümüze her türlü engeller çıkarıldı, Türkiye atak yapmak istediği zaman kumpaslarla, algılarla hızı kesilmeye çalışıldı. Burada derdin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. İnşallah milletimizden aldığımız destekle bugüne kadar bu engelleri nasıl aştıysak bundan sonra da aşmaya devam edeceğiz ve 2019 yılında onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci seçim zaferlerimizi sandıktan güçlü bir şekilde elde edeceğiz. Biz 2019'un sadece yerel seçim olmadığını, 2019'un sadece genel seçim olmadığını, 2019'un sadece cumhurbaşkanı seçimi olmadığını geçtiğimiz 15 yılda yaşadığımız tecrübelerden dolayı biliyoruz. Milletimizin desteğiyle, teşkilatlarımızın daha çok çalışmasıyla, omuz omuza, yürek yüreğe çalmadık kapı bırakmayacak şekilde biz 2019’da büyük bir zafer elde ederek düşmanlarımıza korku, dostlarımıza güven salacağız. Millet ile devletin tam olarak bütünleşmesini sağlayacağız. Türkiye'nin önüne bundan sonra engel konulamayacağını, Türkiye'nin hızının kesilemeyeceğini, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünün sekteye uğratılamayacağını tüm dünyaya milletimizle birlikte inşallah göstereceğiz."