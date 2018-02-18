AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Çeşitli temaslar için Avrupa'daydım. Bana 'Osmanlı tokadı'nı sordular. Dediler ki 'Cumhurbaşkanınız 'Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor?' Dedim ki işte gidin Fırat Kalkanı'na, gidin Afrin'e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz. Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun, Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız." dedi. Yıldırım, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ankara'nın istiklalin ve Cumhuriyet'in simgesi olduğu kadar geleceğin de şehri olduğunu belirtti. "Mustafa Kemal Paşa ve yol arkadaşlarının şehri Ankara'dan, Afrin'de destan yazan Mehmetlere" selamlarını ileten Yıldırım, askerlere Allah'tan yardım diledi. Yıldırım, Hakk'ın rahmetine kavuşan AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Vasfi Çakıroğlu'na rahmet, ailesine ve AK Parti İzmir İl Teşkilatı'na başsağlığı dileyerek bugüne kadar AK Parti'ye hizmet eden ama bugün aralarında olmayan yol arkadaşlarını da rahmetle andı.

Siyasetten muratlarının halkın hayır duası, Allah'ın rızası olduğunu ifade eden Yıldırım, halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen, halka efendilik etmeyen sadece hizmet eden hareketin, fedakar insanların alın teri ve emeğiyle bugünlere geldiğini anlattı. - "Birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleştiriyoruz" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 53'üncü il kongresini gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yıldırım, "Bugüne kadar 840 ilçe, 52 ilde büyük bir demokratik olgunlukla, coşkuyla, bayram havasında kongrelerimizi tamamladık. Her bir kongremiz emin olun ki başka partilerin genel kongrelerinden daha coşkulu. Salondan daha fazla Ankaralı yol arkadaşımız dışarıda bu kongreyi izliyor. 10 binlerin katıldığı salonlardan sokaklara taşan miting gibi kongreler yapıyoruz. Bugün başkent Ankara'da sevdamızı büyütüyor, davamıza, liderimize, yolumuza sadakatimizi yeniliyoruz. Gücümüze güç katıyor, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleştiriyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, AK Parti'nin bir zümrenin refahı için değil, bütün Türkiye'nin selameti, refahı için siyaset yaptığını, hizmet ettiğini aktardı. - "Kuzu postuna bürünmüş çakallara fırsat vermedik" AK Parti'nin siyasetinin topluma güven siyaseti olduğunu, bugüne kadar hangi başarıya imza attılarsa millet için, gençlerin geleceği için yaptıklarını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Emek ve gayret bizimdir, başarı millete aittir. Emeğimize, çaba ve gayretimize göre başarıyı bahşeden Cenab-ı Mevlam'dır. Zatıalinizin her vesileyle söylediği gibi, 'Bizler bu aziz milletin hizmetkarıyız.' AK Parti siyaseti toplumsal kardeşliğin, barışın, refahın teminatıdır. 16 yıl önce 'En büyük önceliğimiz adalettir, kalkınmadır' dedik, bu kutlu yürüyüşe çıktık. 16 yıl boyunca demokrasi ve adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık, vesayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık. Bu ülkenin çözülemez dertlerine derman olduk. İhanetler, tuzaklar gördük. Vesayet odaklarını, darbe girişimlerini gördük ama yılmadık, yorulmadık, korkmadık sevdamızı, mevzimi asla terk etmedik. Ne hudutlarımızı çiğnemek isteyen cinayet odaklarına ne kuzu postuna bürünmüş çakallara fırsat vermedik, teslim olmadık, milletin emanetine sahip çıktık."

Yıldırım, hayal edilemeyen hedefleri bir bir gerçeğe dönüştürdüklerini, Cumhuriyet'in kazanımlarını güçlendirdiklerini, demokrasiyi vesayet odaklarının elinden aldıklarını ifade etti. Başkent Ankara'yı 81 ildeki bütün vatandaşlara açtıklarını, Ankara ile milletin arasındaki duvarları kaldırdıklarını dile getiren Yıldırım, "Artık bütün yollar Ankara'ya çıkıyor. Bölgesel ve küresel senaryolarda Ankara'yı hesaba katmayanları artık kimse hesaba katmıyor. Başkent Ankara gücünü bütün mazlumlarla paylaşıyor." şeklinde konuştu. Başbakan Yıldırım, sadece siyasetin, devletin değil, hızlı tren ağlarının buluştuğu şehrin de Ankara olduğuna, şehrin özellikle savunma sanayisinin kalbi haline geldiğine dikkati çekti. - Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesi Bugün dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasına giren üç şirketin Ankara'da çalıştığını, milli sanayiyi geliştirmek için üretim yaptığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Havacılıkta, savunma sanayisinde ciromuz 6 milyar doları aştı. Ankara'da şimdi 730 hektarlık alanda Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Ankara'mız için hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir zaman umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmadık, prim vermedik. İnsanlarımızın kaybolan umutlarını hep taze tuttuk, gençlerimizin hayallerini canlı tuttuk. Bütün dünya ekonomik ve siyasi krizlerle sarsılırken Türkiye sapasağlam ayakta kaldı, istikrarla, emin adımlarla büyümesine devam etti. Bu başarı Türkiye'nin ve sizlerin başarısıdır. Bu başarı liderimiz, Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının başarısıdır. Bu başarı, liderine inanmış, davasına inanmış millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan AK kadınların, AK kadroların başarısıdır."

Genel Başkanvekili Yıldırım, bu vatana en büyük borçlarının milletin omuzlarına yüklediği sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek ve şehitlerin emanetine sahip çıkmak olduğunu vurguladı. - "Osmanlı tokadı" Ülke üzerinde oynanan oyunları tek tek bozduklarını, 15 Temmuz'da meydanlara indiklerini, alçaklara hak ettikleri dersi verdiklerini söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalan ve iftira ile milletimiz ile aramızdaki bağı koparmaya çalışanlara asla fırsat vermedik. Zeytin Dalı Harekatı ile güney sınırlarımıza, vatandaşlarımıza yönelik tehditleri de bertaraf ediyoruz. Hareket planlandığı şekilde devam ediyor. Çeşitli temaslar için Avrupa'daydım. Bana 'Osmanlı tokadı'nı sordular. Dediler ki 'Cumhurbaşkanınız 'Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor?' Dedim ki işte gidin Fırat Kalkanı'na, gidin Afrin'e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz.' Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun, Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız. Mehmetçik'in Afrin çevresinde oluşturduğu güvenli alanlar gittikçe ilerlemeye devam ediyor. 1600'ün üzerinde bugüne kadar terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün kirli oyunlarını bir bir deşifre etmeye devam ediyoruz. Sivil kıyafet giyerek sivilleri kalkan olarak kullanan teröristlerin Mehmetçik'in hassasiyetini kullanmaya çalıştığını bugün bütün dünya biliyor."