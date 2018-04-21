AK Parti Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti'de vefa, bir semt adı değildir. AK Parti'de vefa, lideriyle beraber sonuna kadar yılmadan, yorulmadan devam etmektir. AK Parti'de vefa, ikbal peşinde koşmak değildir. AK Parti'de vefa, millete hizmetkar olmaktır." dedi. Yıldırım, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Ankara'nın, Milli Mücadele'nin karargahı, Cumhuriyetin başkenti ve 15 Temmuz destanının merkezi olduğunu söyleyen Yıldırım, bugüne kadar ak kadrolarda görev yapanlara teşekkür etti. Partililere, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Yıldırım, "Bugün Cumhuriyetimizin, demokrasimizin kalbinin attığı Ankara'dayız. AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır Ankara'ya çok büyük dönüşümü, değişimi yaşattık. Eski Ankara'yı bilenler bilir, bugün bir başka güzel baş şehrimiz, Ankaramız var." diye konuştu. Yıldırım, Ankara'yı turizmden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye kadar hayata geçirilen birçok projeyle marka şehir haline getirdiklerini, dünyanın sayılı başkentlerinden biri yaptıklarını dile getirdi.

Bu sırada partililerin, "Binali Yıldırım oley" tezahüratına Başbakan Yıldırım, "Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler." karşılığını verdi. "Seçime gidiyoruz seçime, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı dün Mecliste onaylandı, kesinleşti. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullanan Yıldırım, ak kadroların, yeni hedeflerin gerçeğe dönüşmesi için sabırsızlandığı belirtti. "Büyük zafere, 24 Haziran'a hazır mısınız? Salonlar, sokaklar, Ankara bizi bekliyor. 24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? Ankara'yı sokak sokak, ev ev arşınlamaya var mısınız?" diye soran ve partililerden "Evet" karşılığını alan Yıldırım, şöyle konuştu: "Maşallah gençler işi bitirmiş. Allah sizden razı olsun. Ankara'da her seçimde milletimizin desteğiyle yüzümüzün akıyla çıktık. İnşallah 24 Haziran'da da aynısı olacak. Hazır mıyız gençler? Bu başarının arkasında sizlerin inancı, heyecanı, alın teri, akıl teri var. Bu hareket enerjisini gençlerden alıyor, sizlerden alıyor. O halde Ankara'da yeni bir rekor kıracak mıyız gençler? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oyla cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Siz 'Evet' diyorsanız, siz 'Tamam' diyorsanız bu iş bitmiştir. Maşallah. Şimdi şu salona bakıyorum, şu heyecana bakıyorum da sizin heyecanınız, coşkunuz karşısında ben de heyecanımı artık bastıramıyorum, aynı heyecanı sizin kadar yaşıyorum."

- "Sizler diriliş neslisiniz, sizler Asım'ın nesillerisiniz" Gençlerin, ülkenin teminatı, bugünü ve geleceği olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bu ülkenin aydınlık yarınlarının sahipleri sizler olacaksınız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millete ait emaneti teslim ettiği nesil sizsiniz. Sizler diriliş neslisiniz, sizler Asım'ın nesillerisiniz." dedi. Tarihin, gençlerin yazdığı destanlarla dolu olduğunu hatırlatan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu: "Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen bu ülkenin kahraman gençleriydi. Gençler, 15 Temmuz'da hainlere, alçaklara, Ankara'yı dar eden, ay yıldızlı bayrağı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen sizsiniz. Sizler, 15 Temmuz'un gerçek kahramanlarısınız. Siz o gece destan yazdınız, hainlere diz çöktürdünüz. Hepinizin alnından öpüyorum. Sevgili gençler, sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Bu gençlik, bu bilinç, bu dava aşkı bizde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle sırtımızı hiç kimse yere getiremez. Sizler bu kutlu davanın, aziz milletin geleceğisiniz. Bu dava bu günlere sizlerin gayretiyle coşkusuyla geldi. Biz gençlerimizin projelerine, fikirlerine, enerjisine hep güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz. Siz ne kadar güçlü olursanız ülke de o kadar güçlü oluyor. Bu kutlu yürüyüşte başından beri sizlerle yol arkadaşı, dava arkadaşı olmaktan, omuz omuza olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.