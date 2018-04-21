AK Parti Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

Başbakan Yıldırım, "AK Parti'yi kapatmaya kalktılar, e-muhtıra verdiler. 17-25 Aralık yargı darbesi yapmaya kalktılar. Nihayet 15 Temmuz vuruşlarını yapmak istediler. Ama milletin adamı, halkın iktidarı ve milletin kendisi bu alçaklara hak ettiği dersi o gece hep beraber verdik. Ülkemizi, demokrasimizi kurtardık. Darbecilere geçit vermedik. Milletin emanetine sahip çıktık. Gerektiğinde canımızı ortaya koyduk. Bu ay yıldızlı bayrağı indirmedik, ezanımızı dindirmedik, Türkiye'yi böldürmedik. Hainler kaybetti. Türkiye kazandı." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa'dan Ankara'ya gelenlerin hayal kırıklığı yaşadıklarını, şimdi havalimanından şehre gelenlerin modern Türkiye'nin başkentinin güzellikleriyle karşılaştıklarını belirterek, "Esenboğa Havalimanı'na metro yapacağız. Çubuk'a kadar da metroyu uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Zorbaların kaybettiğini, demokrasinin, geleceğin kazandığını vurgulayan Yıldırım, "Bu aziz millet, 16 yıldır zorlu mücadelelerle elde ettiğimiz bu kazanımları korumakta kararlıdır. AK kadrolar aynı şekilde kararlıdır. Artık kesintisiz demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin mutlak hakimiyetinden geriye dönüş yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizden bizi döndürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek." değerlendirmesini yaptı.

- "Yeni Kapı ruhu hayata geçti"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyasi sistemi daha güçlü yapacak yeni bir adımı attıklarını belirten Yıldırım, demokratik ve hukuk devletine bağlı, denge denetleme sistemiyle güçlü Meclis güçlü icra içeren bu değişikliği 24 Haziran'da hayata geçireceklerini bildirdi.

Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası Yeni Kapı'da milyonların bir araya geldiğini hatırlatarak, "Yeni Kapı ruhu hayata geçti. O Yeni Kapı ruhuyla beraber cumhur ittifakını da MHP ile gerçekleştirerek, 24 Haziran seçimlerine birlikte yürüyoruz. Cumhur ittifakı demek; tek bayrak, tek vatan, tek millet demek. Cumhur ittifakı demek; her türlü bölücülüğe, ayrımcılığa, teröre karşı bir olmak, beraber olmak, birlikte Türkiye olmak demek." ifadelerini kullandı.