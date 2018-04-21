AK Parti Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa'dan Ankara'ya gelenlerin hayal kırıklığı yaşadıklarını, şimdi havalimanından şehre gelenlerin modern Türkiye'nin başkentinin güzellikleriyle karşılaştıklarını belirterek, "Esenboğa Havalimanı'na metro yapacağız. Çubuk'a kadar da metroyu uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Yıldırım, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.
Başbakan Yıldırım, "AK Parti'yi kapatmaya kalktılar, e-muhtıra verdiler. 17-25 Aralık yargı darbesi yapmaya kalktılar. Nihayet 15 Temmuz vuruşlarını yapmak istediler. Ama milletin adamı, halkın iktidarı ve milletin kendisi bu alçaklara hak ettiği dersi o gece hep beraber verdik. Ülkemizi, demokrasimizi kurtardık. Darbecilere geçit vermedik. Milletin emanetine sahip çıktık. Gerektiğinde canımızı ortaya koyduk. Bu ay yıldızlı bayrağı indirmedik, ezanımızı dindirmedik, Türkiye'yi böldürmedik. Hainler kaybetti. Türkiye kazandı." diye konuştu.
Zorbaların kaybettiğini, demokrasinin, geleceğin kazandığını vurgulayan Yıldırım, "Bu aziz millet, 16 yıldır zorlu mücadelelerle elde ettiğimiz bu kazanımları korumakta kararlıdır. AK kadrolar aynı şekilde kararlıdır. Artık kesintisiz demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin mutlak hakimiyetinden geriye dönüş yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizden bizi döndürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek." değerlendirmesini yaptı.
- "Yeni Kapı ruhu hayata geçti"
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyasi sistemi daha güçlü yapacak yeni bir adımı attıklarını belirten Yıldırım, demokratik ve hukuk devletine bağlı, denge denetleme sistemiyle güçlü Meclis güçlü icra içeren bu değişikliği 24 Haziran'da hayata geçireceklerini bildirdi.
Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası Yeni Kapı'da milyonların bir araya geldiğini hatırlatarak, "Yeni Kapı ruhu hayata geçti. O Yeni Kapı ruhuyla beraber cumhur ittifakını da MHP ile gerçekleştirerek, 24 Haziran seçimlerine birlikte yürüyoruz. Cumhur ittifakı demek; tek bayrak, tek vatan, tek millet demek. Cumhur ittifakı demek; her türlü bölücülüğe, ayrımcılığa, teröre karşı bir olmak, beraber olmak, birlikte Türkiye olmak demek." ifadelerini kullandı.
Gençlere, "Yeni Kapı ruhuyla 24 Haziran'a gitmeye hazır mıyız? Yeni bir destan, başarı öyküsü yazmaya var mıyız?" diye seslenen Başbakan Yıldırım'a salondaki gençlerden "evet" yanıtı geldi.
Başbakan Yıldırım, salondaki AK Parti'li gençlerle birlikte "Bir şarkısın sen" isimli şarkıyı söyledi.
Konuşmasına ara veren Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin "Aynı yoldan geçmişiz biz" isimli seçim şarkısı eşliğinde, partililere karanfil atarak salonu dolaştı.
- "Gençlere siyasetin kapılarını açtık"
Konuşmasını tamamlandığının düşünülmesi üzerine Başbakan Yıldırım, "Daha bitmedi, buradayız. Durmak yok, yola devam" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin itibarını dünyada en önemli ülkeler arasına soktuklarını anlatan Yıldırım, Türkiye'yi her alanda söz sahibi olan bir ülke haline getirdiklerini belirtti.
Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:
"AK Parti iktidarları olarak bizler, bazılarının yaptığı gibi gençliğin edebiyatını yapmadık. Gençlere siyasetin kapılarını açtık, fırsat verdik, güvendik. Çünkü geleceğimizin, aydınlık yarınlarımızın teminatının sizler olduğunu biliyoruz. Bugünün, yarının, geleceğin, aydınlık yarınların teminatı sizlersiniz. Biz biliyoruz ki gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Onun için gençlere çok büyük yatırım yaptık. Her şeyden önce siyasette gençlere alan açtık. Seçme, seçilme yaşını 18'e indirdik. Artık gelecek için yürüme vaktidir. Siyasette sorumluluk almaya hazır mısınız? Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye var mısınız? Bu gençlik bu heyecan oldukça, bize karada da havada da denizde de ölüm yok. Eğitimde en büyük bütçeyi gençliğe, geleceğimize ayırdık. Bugün Türkiye bütçesinin en büyük payını eğitim alıyor. 134 milyar lira. Türkiye'nin AK Parti iktidara geldiği gün ilk bütçesi 120 milyardı. Bugün sadece eğitim bütçemiz, o günkü bütçenin tamamından daha fazla. Bu işte, geleceğe, gençliğe, AK Parti iktidarı olarak verdiğimizin önemin bir göstergesi."
Gençlerin geleceği önündeki her türlü engeli kaldırdıklarını ve kaldırmaya devam ettiklerini aktaran Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin dünyada üniversiteye erişimde ikinci sıraya yükseldiğini bildirdi.
Başbakan Yıldırım, bu başarının, gençlerin ve AK Parti'nin başarısı olduğunu vurguladı.
- Üniversite sayısı 76'dan 187'ye çıkarıldı
Başbakan Yıldırım, üniversite sayısını 76'dan 187'e çıkardıklarını, bütün illere üniversite götürdüklerini, yurt kapasitesini ise 3 kat artırdıklarını, 640 bin sayısına ulaştırdıklarını belirtti.
Üniversitede okuyan kızların sayısının erkek öğrencilerin sayısından fazla hale geldiğini kaydeden Yıldırım, "Genç kızlarımız geleceği size emanet edeceğiz, genç kardeşlerim geleceğin teminatı sizlersiniz." dedi.
Öğrenci harçlarını da 10 kattan fazla artırdıklarını bildiren Yıldırım, gençlerin daha fazlasına layık olduğunu vurguladı.
AK Parti iktidarı döneminde Ankara'ya yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Yıldırım, Ankara'yı Türkiye'nin başkenti olmasının yanı sıra hızlı trenin de başkenti hale getirdiklerini kaydetti.
Yıldırım, Ankara'yı yolların, medeniyetlerin buluştuğu bir dünya şehri haline getirdiklerine işaret ederek, "Geçen hafta Kayaş-Sincan arasında çok modern bir raylı sistemi Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Başkentray'ı hizmete aldık. Ankara'ya yakışan bir hizmeti Ankaralılara sunduk." diye konuştu.
Esenboğa Havalimanı'nın eski halinin köy meydanı gibi olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Şimdi dünyanın en güzel terminallerinden birisi orada. Kuzey Ankara'nın o imarsız kaçak yapılaşması varoşlarının eski halini biliyorsunuz. Esenboğa'dan Ankara'ya gelenler hayal kırıklığı yaşarlardı. Şimdi havalimanından şehre gelenler modern Türkiye'nin başkentinin güzellikleriyle karşılaşıyorlar. Esenboğa Havalimanı'na metro yapacağız. Çubuk'a kadar da metroyu uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara'yı hızlı trenle Eskişehir'e, Sakarya'ya, Kocaeli'ne ve İstanbul'a, Konya'ya bağladık. Ankara'yı şimdi Karaman'la, Sivas'la, Yozgat'la, Bursa ile hızlı trenle bağlıyoruz."
Salondaki gençlerin Yıldırım'a "Reisi ara" diye seslenmesi üzerine Yıldırım, telefonunu isteyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Telefonun cevap vermemesi üzerine Yıldırım, "Gençler, vakit kalırsa bize dönecek şu anda meşgul." dedi.
- Notlar
Başbakan Yıldırım, kongrenin düzenlendiği salona gelişinde partilileri selamladı.
Yıldırım'ın konuşması öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partililere yönelik video mesajı izlendi.
Delegeler ve tribünlerdeki partililer, Başbakan Yıldırım'ın konuşmasını ayakta dinledi.
Salonda, üzerinde "Türkiye'nin dostluğunu kazanın, düşmanlığını tadanlar bugünü göremedi" yazılı pankart yer aldı.
AK Parti Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.
(Bitti)
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