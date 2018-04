Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "24 Haziran, hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından tarihi bir dönüm noktası. Yalnızca 81 milyon vatandaşımızın değil tüm mağdur ve mazlum coğrafyalarda zulme, haksızlığa uğrayan kardeşlerimizin de sorumluluğu üzerimizde." dedi.

Sarıeroğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongredeki konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlik kollarında yetiştiğini ve gençliğe önem verdiğini belirten Sarıeroğlu, "Genel Başkanımızın gençlere verdiği önemi, her zaman bilen bir gençliğimiz oldu. Bu yüzden kendimizi çok şanslı addediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin, 1,5 milyon üyeyle dünyanın en büyük gençlik örgütlenmesine sahip olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Bölgemizde, coğrafyamızda ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. Gerçekten çok tarihi günlerden geçiyoruz. Her türlü imkanı seferber ettiler, her türlü oyunu kurdular, her türlü tuzakla ülkemize yönelik çok ciddi operasyonlar yaptılar ama Allah'a hamdolsun önce milletimizin desteği sonra gençlerimizin dik duruşuyla bunu bertaraf ettik. Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktüremediler, bundan sonra da diz çöktüremeyecekler." diye konuştu.