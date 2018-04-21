AK Parti Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığına Ali Osman Özdemir yeniden seçildi.

Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Kongrede, protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi.

Ali Osman Özdemir, 527 delegenin oyunu alarak yeniden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı oldu.

Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.