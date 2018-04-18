AK Parti Ankara İl Başkanlığı seçim çalışmalarına başladı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için çalışmalara başladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasının ardından AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi ilk toplantısını İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı başkanlığında gerçekleştirdi.
Haymana'da bir otelde düzenlenen toplantıya il yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanları, il demokrasi hakem heyeti ve disiplin kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda, seçime ilişkin yürütülecek çalışmalar ele alındı.
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