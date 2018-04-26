AK Parti Ankara İl Başkanlığına atama

AK Parti Ankara İl Başkanlığına Hakan Han Özcan vekaleten atandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı'nın cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından yerine İl Başkan Yardımcısı Hakan Han Özcan vekaleten getirildi.
Özcan, 2008-2010 yıllarında AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve Gölbaşı Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Özcan, 2015'ten itibaren de AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
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