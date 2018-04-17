AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları kongreye gidiyor

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Kongresi 21 Nisan tarihinde yapılacak.

Gerçekleştirilecek olan kongre öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Adayı Ali Osman Özdemir, yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir "14 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye’ye derman olan ruh ve o günkü heyecanla yola çıkıyoruz. Bugüne kadar AK Gençlik’te emek veren yol arkadaşlarımızdan bayrağı devralacağız. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların üzerine koyarak çıtayı daha da yukarı taşımaya gayret edeceğiz. Biz biliyoruz ki 21 Nisan’da alacağımız bu görev sadece 90 bin genç üyemizin sorumluluğu değil Ankara’da yaşayan tüm gençlerin mesuliyetini taşımaktır" dedi.

"Vazifemiz; tanışmak, dinlemek, ve dokunmak"

Ankara’da 870 bin gencin yaşadığına dikkat çeken Ali Osman Özdemir "Bu genç kardeşlerimizle aynı şehirde yaşıyor olmamız demek, bizim tanışacağımız, dinleyeceğimiz, derdine ve umuduna ortak olacağımız 870 bin arkadaşımız var demektir. Kendimize vazife edindiğimiz ilk husus genç arkadaşlarımızla tanışmak, onları dinlemek ve onlara dokunmak. Biz yalnızca kendisi için değil aynı zamanda Ankara’nın, ülkesinin ve milletinin geleceği ile ilgili de hayalleri olan, bu hayallerini de birlik ve kardeşlikle temellendiren gençleri tanıştırmak istiyoruz. Hiçbir genç kardeşimizin kalabalıkta yalnız kalmaması için tanışmak istiyoruz. Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ’AK Gençlik siyasette gerginlik yerine heyecanı, kavga yerine kardeşliği taşıyan bir gençliktir.’ Bu doğrultuda AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak heyecanımızı genç arkadaşlarımıza taşıyıp kardeşlik temelinde geleceğe yürüyeceğiz" diye konuştu.