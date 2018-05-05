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AK Parti Ankara Kadın Kolları 4. Olağan İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 12:39 | Son Güncelleme

Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: (1) - "Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik" - "Hiçbir zaman millete rağmen, milleti yok sayarak siyaset yapmadık. Milletin gücünün üzerinde güç tanımayan AK Parti teşkilatı bugün 10 milyon üzerinde üyeye sahip, yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü siyasi hareketidir" - "Bugün AK Parti, Türkiye'nin ruhu, aklı, vicdanı olduysa 16 yıldır Türkiye'nin önünü açan hedefleri ortaya koyduysa bunda 'AK kadınlar'ın emeği unutulamaz" - "16 yıldır her türlü ayrımcılığın yaralarını sarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Kadınlarımızın fikirlerinin, emeklerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Siyasete yön verirken bu gerçeği hiç unutmadık"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik." dedi.

Yıldırım, partisinin Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara Kadın Kolları 4. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Kurulduğu günden bu yana AK Parti teşkilatlarında görev yapan kadınlara teşekkür eden Yıldırım, partililere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber tarihi bir seçim arifesinde yeni hedeflere yürüyoruz." diyen Yıldırım, bugün Cumhuriyetin ve demokrasinin kalbi Ankara'da "AK Kadınlar"la bir araya geldiğini, Ankara'nın Türkiye'nin gözbebeği, siyasetin merkezi olduğunu belirtti.

Milletin rızasını kazanmak, hayır duasını almak için 16 yıldır gece gündüz çalıştıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, "16 yıldır milletin gösterdiği istikamette yürüyor, milletimiz için çalışıyoruz. Milletle bütünleştik; millet efendi oldu, biz hizmetkar olduk. Türkiye'yi yeni baştan imar ettik. Yollar, havalimanları, köprüler, barajlar, tüneller yaptık. Sanayicimizle esnafımızla çiftçimizle el ele verdik. Üretim ve istihdam sağlayan fabrikalar açtık. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük." diye konuştu.

- "Türkiye'nin yükünü omuzladık"

Hayata geçirdikleri sosyal projelerle vatandaşların yanında olduklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi bir bütün olarak müreffeh, bayındır hale getirmenin mücadelesini verdik. Türkiye'nin yükünü omuzladık. Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik. Hiçbir zaman millete rağmen, milleti yok sayarak siyaset yapmadık. Milletin gücünün üzerinde güç tanımayan AK Parti teşkilatı bugün 10 milyonun üzerinde üyeye sahip. AK Parti yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü siyasi hareketidir. Toplam üyemizin 4,5 milyondan fazlası 'AK Kadınlar'dan oluşuyor. AK Parti'nin 16 yıllık başarısında bu hareketin yükünü çeken hep kadınlarımız oldu. Milletimize hizmet yolunda Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip erdoğan ile fedakarca birlikte yürüdük, birlikte mücadele ettik."

- "Hainlere korku verdiniz, diz çöktürdünüz"

Kadınların, 15 Temmuz'da alçaklara geçit vermediğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bayrağımıza, ezanımıza, milli iradeye sahip çıktınız. Hainlere korku verdiniz, diz çöktürdünüz. 16 yıldır kadın şefkatiyle merhametinizle milletin yaralarına merhem oldunuz. Yeri geldi 'AK Kadınlar', öksüz ve yetimlerin başını okşadınız. Yeri geldi ihtiyaç sahiplerine yardıma koştunuz. Yeri geldi vatandaşlarımızın iftar sofralarında ettiği dualara ortak oldunuz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde mazlumlara, mağdurlara hep kucak açtınız. Bugün AK Parti, Türkiye'nin ruhu, aklı, vicdanı olduysa 16 yıldır Türkiye'nin önünü açan hedefleri ortaya koyduysa bunda 'AK Kadınlar'ın emeği unutulamaz. 16 yıldır her türlü ayrımcılığın yaralarını sarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Kadınlarımızın fikirlerinin, emeklerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Siyasete yön verirken bu gerçeği hiç unutmadık."

(Sürecek)

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