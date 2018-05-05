AK Parti Ankara Kadın Kolları 4. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır." dedi. Yıldırım, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin Ankara Kadın Kolları 4. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, kadınlarla birlikte birçok başarıya imza attıklarını, her şeyden önce cinsiyet ayrımcılığı yapan birçok düzenlemeyi ortadan kaldırdıklarını, eğitim alanında kız öğrencilere yönelik ayrımcı uygulamalara son verdiklerini belirtti. Kızların eğitime devam etmesi için pozitif ayrımcılık getirdiklerini, kadının iş hayatında daha fazla yer alması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Yıldırım, çalışan kadınlara, çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi için kreş desteği verdiklerini söyledi. Yıldırım, kadın çalışanlara sigorta prim indirimi, büyükanne maaşı ve doğum iznine varıncaya kadar birçok düzenlemeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile hayata geçirdiklerini ifade etti.

- "Kadın elinin değdiği yerde zafer vardır" Kadınların sosyal alanda geçmişe göre daha önemli görevler aldığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün devlette çalışan memurların, kamu görevlilerinin yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Savcıların yüzde 31'i, avukatların yüzde 43'ü, üniversite hocalarının yüzde 50'si kadınlarımızdan oluşuyor. AK Parti, kız çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 42'den yüzde 82'ye çıkardı. Bugün üniversitede okuyan kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerimizin sayısından daha fazla. Bu bizim için büyük mutluluk. Kadının elinin, yüreğinin artık her alanda belirleyici bir noktaya ulaştığını görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kadın elinin değdiği yerde zafer, bereket ve başarı vardır." Yıldırım, 16 yıl boyunca engellemeler, vesayet girişimleri ve darbeler başta olmak üzere bütün alçaklıklara karşı dimdik durduklarına dikkati çekti. - "Millete güvenen açıkta kalmaz" Zorbaların kaybettiğini, millet ve demokrasinin kazandığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Artık kesintisiz demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradeden geriye asla dönüş yok. Güçlü iktidar, güçlü Meclis için AK Kadınlar hazır mısınız? 24 Haziran'da yeni bir destan yazacak mıyız? Bir kez daha milletimizin önüne gidiyoruz, onların desteğine sahibiz. Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır. Millete güvenen açıkta kalmaz. Cumhur İttifakı, milletin hissiyatından doğan Yenikapı ruhunun ittifakıdır. Adayımız milletin adamı, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'dır." - "24 Haziran'da öncekilerden daha parlak bir zafer kazanacağız" Yıldırım, "AK Kadınlar"la nice zaferler kazandıklarına işaret ederek, "İnşallah 24 Haziran'da öncekilerden daha parlak bir zafer kazanacağız. 24 Haziran ülkemiz için yeni bir başlangıç, yeni bir zafer olacak." diye konuştu. Başkentin kendileri için önemini ifade eden Yıldırım, Ankara'da devletin güler yüzüyle hizmet ettiği bir hükümet olduğunu söyledi. Ankara'da dev projeler ve dünya çapında yatırımların kararlarının verildiğini belirten Yıldırım, şehre 16 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Etlik ve Bilkent'teki şehir hastanelerinin de gelecek aylarda açılacağını anımsatan Yıldırım, metro çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BaşkentRay'ı hizmete açtıklarını hatırlatan Yıldırım, "Türkiye'nin merkezi olan Ankara'yı hızlı trenlerin de merkezi yaptık. Hızlı trenin de başkenti yaptık. İnşallah Ankara-Sivas hızlı treni 2019'da hizmete girecek. Ankara'dan Sivas'a 13 saatte giderken 2 saatte gideceksiniz, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren yapımının da sürdüğünü ve 2020'de hizmete alacaklarını vurgulayan Yıldırım, Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidileceğini bildirdi. - "45 ilimize hızlı trenle ulaşım imkanı olacak" "2023'te, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ankara ile nüfusun yarısından fazlasını hızlı trenle buluşturacağız. 45 ilimize hızlı trenle ulaşım imkanı olacak." diyen Yıldırım, diğer metro çalışmaları ve yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kayseri'ye gideceklerini ve kadın kolları kongresini gerçekleştireceklerini dile getiren Yıldırım, Kayseri'ye selamlarını gönderdi.

Hizmetlerin bundan sonra da artarak devam edeceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "AK Parti, Türkiye demektir, Türkiye, AK Parti demektir. 16 yıldır bu kutlu yolculuğun neferleri olarak AK Kadınlar, AK Gençler, ana kademe olarak ülkemize çağ atlattık. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Bizim siyasetimizin özü vatandaşa hizmettir. Bizim siyasetten muradımız halkımızın hayır duasıdır, Rabbimizin rızasıdır. Çünkü biz AK Parti'yiz. AK Parti kadroları milletin kadrolarıdır. Sizler, hem AK Parti'nin 16 yıllık hizmetlerle dolu tarihini hem de bu aziz milletin şan şerefle dolu tarihini yazdınız. Allah sizden razı olsun. İnşallah 24 Haziran seçimleriyle de millete hizmet yolunda yeni destanlar yazacağız." Yıldırım, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - Kongreden notlar Başbakan Yıldırım, kongreye gelişinde salonu dolaşarak partilileri selamladı. Kongredeki konuşması sırasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini partililerle söyleyen Yıldırım, "Bana her şey sizi hatırlatıyor." ifadesini kullandı.