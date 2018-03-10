AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kongresi

Ünal: “Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan saldırı, milletin tevekkülünedir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal ise, “Bizim liderimize genel başkanımıza Türkiye karşıtı lobilerin düşmanca saldırmalarını anlayabiliyoruz. Bir ülke lideriyle birlikte yürüyor ve ayağa kalkıyor. Bir lideri güçlü yapan milletin ona olan tevekkülüdür. Bugün Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan saldırı, milletin tevekkülünedir. Bunların derdi Erdoğan ile değil, derdi aziz milletimizle. Bu kongreler, bizim kim olduğumuzu hatırladığımız yenilenme değişimin adımlardır. AK Parti bir millet hareketidir. AK Parti aziz milletin 1950’lerde ‘yeter sözde kararda milletindir’ diyen ve Adnan Menderes’le ve ondan sonraki süreçte Turgut Özal’la Necmettin Erbakan’la ve şimdi Erdoğan ile şahlanan tarihin içinden akıp gelen bir geleneğim adıdır AK Parti. O nedenle AK Parti’yi geçmişle ve gelecekle birlikte okumak lazım. Bizim siyasi faaliyetlerimizi de bu anlamda okumak gerekir” dedi.

“Kurnazca bir işi yapıyorlar ki Afrin’de bu aziz milletin ordusunun gösterdiği başarıyı gölgelemek için şöyle bir şey yapıyorlar. ‘Silahlı kuvvetlerimizin Afrin’de son derece başarılı bir faaliyet gösteriyor bunun hükümet ve AK Parti ile ne ilgisi var’ diyorlar” diyen Ünal, şöyle konuştu:

“2002’de Recep Tayyip Erdoğan ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedi. 2002’de bu millet AK Parti’yi iktidara getirdiğinde cevabını verdi. Devleti yönetecek iradeyi bu aziz millet seçer. Afrin’le ilgili kararı bu hükümet Cumhurbaşkanımız vermiştir. Bunun arkasındaki siyasi irade AK Parti’nin partinin siyasi iradesidir. Birilerinin bunu gölgelemesine müsaade etmeyiz. Bizim 16 yıldan bu yana Türkiye’yi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Birinci dünya savaşı bitmedi, sonuçları itibariyle devam ediyor. Ortadoğu’da bugün yaşananlar, birinci dünya savaşının sonuçlanmamış görülmemiş hesabıdır. Biz 100 yıl sonra yeniden bu coğrafyada bir daha birilerinin bizi paramparça etmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir daha ümmetin parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Cetvelle sınır çizilmesine izin vermeyeceğiz. Biz bin yıl önce buradaydık bin yıl sonra da çocuklarımız bu topraklarda yaşayacak. Bugün bizim burada toplanmamızın gayesi önümüzdeki bin yılın planlanmasıdır.”

“1. Dünya Savaşı bitmedi, sonuçları itibariyle devam ediyor”

“Bizim 16 yıldan bu yana Türkiye’yi nereden nereye getirdiğimiz ortada” diyen Ünal, “1. Dünya Savaşı bitmedi, sonuçları itibariyle devam ediyor. Bugün Orta Doğu’da yaşananlar 1. Dünya Savaşı’nın sonuçlanmamış, görülmemiş hesabıdır. 100 yıl sonra bu coğrafyada birilerinin bizi paramparça etmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir daha ümmetin parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir daha cetvelle sınır çizilmesine izin vermeyeceğiz. Biz 1000 yıl önce buradaydık, 1000 yıl sonrada çocuklarımızla bu topraklarda yaşayacağız. Burada toplanmamızın gayesi, önümüzdeki bin yılın planlanmasıdır. Bugün biz herhangi bir etkinlikte bulunmuyoruz. Kongremizi gerçekleştirirken tarihi bir karar veriyoruz, biz 2019’a yürürken, oraya yürümüyoruz, 2023’e, 2053’e, 2071’e yürüyoruz. Anadolu insanlığın son adasıdır, insanlığın üzerinde yükseldiği son adasıdır” diye konuştu.

Çelik: “Burada sadece kongre yapmıyoruz”

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de, Afrin’deki Mehmetçiğe bu salondan selam olsun diyerek, “Sınırlarımızın hemen ötesinde kurulmak istenen terör koridoruna karşı Afrin’de bulunan Mehmetçiğimizin Allah kılıçlarını keskin gazalarını mübarek kılsın. Geçmişin zor dönemlerinde Antalya’nın gösterdiği bu birik ve beraberlik ve dirayet Türkiye’nin yolunda ilerlemesine geleceğine aydınlık şekilde bakmasına katkı sağlayacaktır. 2002 yılından buyana Türkiye tarihinin en zor yollarından yürürken en büyük ilgiyi gösteren illerin başında Antalya geldi. Bu salonlarda sadece bir siyasi parti kongresi yapmıyoruz, sadece iktidara yürüyen partinin kongresini yapmıyoruz. Burada birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece Türkiye güçlü şekilde dünyanın her yerine gidebiliyor.” şeklinde konuştu.

“Kongreler fitne fesat yeri değildir”

Türkiye’nin geleceğinin bugünden daha güzel olacağının altını çizen Çelik, “Kongreler bizim için fitne fesat yeri değil, kongreler bizim için birer düğündür, birer bayramdır. Bayramınız kutlu olsun, kongremiz hayırlı olsun” diye konuştu.

Türel: “Yolumuza devam edeceğiz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, Antalya’nın 19 ilçesinde yatırım ve hizmet rekoru kırdıklarını kaydetti.

Geçmişte alt yapı yatırımlarında rekor kırıldığını hatırlatan Türel, “Şimdi ilklere imza atıyoruz. Yatalak hastalara hastane, Alzheimer hastaları için merkezi, kadın, çocuk, genç herkese hizmet götürüyoruz, çöpten elektrik üretiyoruz. Sulama suyunu eli nasırlı çiftçimize ücretsiz veriyoruz. Tüm engellere rağmen yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu yıl turizmde rekor kıracağız. Muhalefetin tek yaptığı var, ‘Onu yapma, bunu yapma’, biz Antalya için çalışacağız. Bizi yolumuzdan kimse döndüremez. Bizim Türkiye’ye Antalya’ya sözümüz var. Biz millete hizmetin hizmetkarıyız. Bir ve beraber olacağız, hep beraber Antalya, hep beraber Türkiye olacağız” ifadelerine yer verdi.

Sümer: “Kongrelerimizin kaybedeni olmamıştır”

Veda konuşması yapan mevcut İl Başkanı Rıza Sümer, kongrenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Bugün bu bayrağı bir başka kardeşimize devredeceğiz. Mücadelem son bulmuş değil devam edecektir. Bu yolda tek hedef şerefli tarihimize ve devletimize hizmet etmektir. Bizim davamızın sınırı sadece topraklarımız değildir. Bizim zaferimizde tüm mazlumlar seviniyor. Türkiye bugünlere kolay gelmedi, zor günler geçirdik. Son 16 yıldır Türkiye ve Antalya’ya yaptığımız hizmetler ortadadır. Bu hizmetler için Cumhurbaşkanımızı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ülkenin şahlanışına engel olamayacaksınız. Rahmetli efsane il başkanımız Hamza Taş’ın oğlu İbrahim Ethem Taş’a görevi devrediyoruz. Kendisine şimdiden başarılar diyorum. Bizim kongrelerimizin hiçbir zaman kaybedeni olmamıştır. Bizde görevler dava şuuruyla alınır dava şuuruyla verilir. Yolumuz açık olsun, rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.