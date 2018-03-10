AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kongresi

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Mehmetçik'imiz Afrin'e yürüyor, Afrin'e girdi giriyor." dedi. Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin "Antalya 6. Olağan İl Kongresi"ndeki konuşmasında, "Biz 3 kıta, 7 iklimde cenk meydanlarını 'Allah Allah' nidalarıyla inletmiş bir ecdadın torunlarıyız. Biz Kudüs'e, Mekke'ye, Medine'ye hizmetkarlık yapmayı en büyük paye gören, en büyük şeref kabul eden bir milletin mensuplarıyız. Bu karakterimizle de daima iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı. Türk milletini yüz yıllardır dimdik ayakta tutan asıl hasletlerin bunlar olduğunu belirten Erdoğan, "Nasıl biz bu gücümüzün farkındaysak, elbette hasımlarımız da bunun farkında. Biz nasıl hayat pınarlarımızı korumanın mücadelesini veriyorsak, onlar da bu pınarları kurutmanın çabası içindedir." değerlendirmesinde bulundu. - "Doğrudan milletimizin değerlerine saldırmışlardır" Son iki asırdır Türk milletinin can damarlarını kesmek için içeriden ve dışarıdan yürütülen kampanyaya dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkleri savaş meydanında değil, asıl tarihte yenmek gerektiğini söyleyenler, doğrudan milletimizin değerlerine saldırmışlardır. Senelerce ülkemizde belli kesimlerin ağızlarını her açışlarında 'Din terakkiye yani ilerlemeye manidir' demeleri boşuna değildir. Osmanlı'nın gerilemesinin nedeni olarak başka unsurlar değil, sadece ve sadece milletimizin inancının, itikadının mensup olduğu medeniyetin gösterilmesi de sebepsiz değildir. Tek parti döneminde camilerimizin, mihraplarımızın öksüz, minarelerinin ezansız bırakılmasının nedeni de budur. Ne diyorlardı; 'Ne mucize ne efsun, ne örümcek ne yosun, Çankaya yeter bize Kabe Arap'ın olsun.' Bu ülke, bu tür putperestlerle doluydu. Bu mısralarla sembolleşen o karanlık zihniyet, tüm çabalarına rağmen milletimizin dirayeti sayesinde başarılı olamamıştır. Bunların haşa bir sürü abuk sabuk ifadeyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i istismar etme gayretleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştır." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hak Dini Kuran Dili) tarzı abidevi eserler ortaya koyarak, her düzeyde sorumluluk üstlenerek, bu din ve millet düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakan Elmalılı Hamdi Yazır ve Ahmet Hamdi Akseki gibi alimlerimizden Allah razı olsun." diye dua etti.

- "Milletimizin hayat pınarlarının kurutulmasına müsaade etmemişlerdir" Ecdadın mirasını yaşatmanın mücadelesini veren dava adamlarının çile çektiklerini, bedel ödediklerini, baskı gördüklerini hatırlatan Erdoğan, "Milletimizin hayat pınarlarının kurutulmasına müsaade etmemişlerdir. Milletimiz de hamdolsun hiçbir zaman özüne, ruhuna ve karakterine yabancı ideolojilerin peşine düşmemiştir." şeklinde konuştu. Antalya'da gerçekleşen bira festivallerini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bira festivallerinden bir tanesinde de iki genç yavrumuz öldü. Şu anda bunu çatısı altında barındıranlar, bunların hesabını sordular mı? Ölüleri yakma projelerine, başörtüsü düşmanlığına rağmen, insanımız asla milli ve manevi değerlerinden taviz vermemiştir. Ne yaptı Antalya? Tekrar aslına rücu etti. FETÖ gibi ihanet çetelerini de devreye soksalar, Müslüman mahallesinde salyangoz satma girişimleri bugüne kadar hep başarısız olmuştur. Bundan sonra da başarısız olacaktır. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri, hamdolsun insanımızın basireti alimlerimizin gayretiyle her seferinde akamete uğratılmıştır."

Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın duasının karşılıksız kalmadığını belirterek, "Dua" şirinden "Biz, kısık sesleriz... Minareleri, Sen, ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır surda bal yapanlarını ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler... Göğü de Kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihad meydanını Pehlivansız bırakma Allah'ım" dizelerini okudu. Erdoğan, "Bize düşen bu duaya milyon kere amin demektir." dedi. - "Bunları son nefeslerine kadar kovalayacağız" Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'yi hedef alan oyunların senaryoların varlığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 213 olduğunu bildirdi. Türk Ordusu'nun muzaffere yürüdüğünü ifade eden Erdoğan, "Şu kopan fırtına Türk ordusudur yarabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yarabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın." dizelerini okudu. "Şu anda Mehmetçik'imiz Afrin'e girdi giriyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu zevk için mi, keyif için mi, toprakları işgal etmek için mi? Hayır, hayır, hayır. Sadece ve sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Sonuna kadar, bunları son nefeslerine kadar kovalayacağız." diye konuştu.