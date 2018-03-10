Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eskiden sahada kazanırdık ama masada kaybederdik. Artık güçlü Türkiye masada da kaybetmiyor." dedi. Çavuşoğlu, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongreyi kardeşlik ve dayanışma içerisinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Kongrelerin kendileri için yenilenme, güçlenme vesilesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, mevcut il başkanı Rıza Sümer'in görevi ve bayrağı yine bir dava adamı İbrahim Taş'a devrettiğini belirtti. Kongrenin davalarının güçlenmesini sağlayacağını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Biz güçlü olacağız ki Türkiye güçlü olacak. Türkiye güçlü olacak ki askerlerimiz, polislerimiz teröristlerin tepesine binecek, onları inlerine, çukurlarına gömecek. Eskiden sahada kazanırdık ama masada kaybederdik. Artık güçlü Türkiye masada da kaybetmiyor. Kimseye hesap vermeyiz Allah'ın izniyle. Kimsenin kararını kabul etmeyiz. Artık herkes Türk milleti ne diyor, herkes ona bakacak. Artık Türkiye'ye, Türk milletine herkes nasıl davranacağını öğrenecek. Türkiye'ye saygı duymayı herkes öğrenecek. Ekonomik gücünün ne olduğu önemli değil, ne kadar silahı var bizi ilgilendirmez. Hiçbir ülke karşısında ezik değiliz. Hiçbir gücün karşısında boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. 2019, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru durmak yok yola devam ediyoruz."

- "Geleceğin Türkiye'sini daha büyük bir güçle inşa edeceğiz" Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise sınırların hemen ötesinde kurulmak istenen terör koridoruna kahramanca mücadele eden Mehmetçik'e, Antalya’dan “Allah kılıçlarını keskin, gazalarını mübarek etsin." diyerek seslendi. Geçmişin zor dönemlerinde Antalya'nın gösterdiği birlik ve beraberliğin Türkiye'nin yolunda yürümesine, geleceğe aydınlık şekilde bakmasına katkı sağladığını anlatan Çelik, "Bu salonlarda bir siyasi parti kongresi yapmıyoruz. Bu salonlarda sadece iktidara yürüyen bir partinin toplantısı yapmıyoruz. Bu salonlarda Türkiye'nin birlik, beraberlik içinde içinde olduğunu gösteriyoruz. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyor, Afrin'de terörle mücadele ediyor ve dünyanın görmediği bir ekonomik büyüme rakamlarına imza atıyor. Biz bu salonları doldurduğumuz müddetçe, el ele, omuz omuza geleceğe gittiğimiz müddetçe Mehmetçik daha kuvvetli olacaktır. Türkiye'nin dünyadaki yeri daha güçlü olacaktır. Geleceğin Türkiyesi'ni daha büyük bir güçle inşa edeceğiz." diye konuştu.

- "Allah bizi size, geçmişimize ve geleceğimize mahcup etmesin" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise AK Parti'nin sadece bir siyasi parti değil, memleketin en önemli sütunlarından biri olduğunu dile getirdi. "Bizi 20. yüzyıla 'hasta adam' olarak taşıdılar. Kurtuluş mücadelemizle kendimizi geleceğe taşımanın adımlarını attık. 21. yüzyıla girerken de ekonomik krizleri, terörüyle ve bu ülkede siyaseti çökertme planlarıyla birlikte yine bizi 'hasta adam' olarak taşımaya çalıştılar." ifadelerini kullanan Soylu, şunları kaydetti: "AK Parti'nin 16 yıldır ortaya koyduğu iddia 22. yüzyıla Türkiye'yi dünyanın en güçlü devleti olarak taşımak. Güvenlik güçleri Afrin'de bir kahramanlık destanı yazdı. Allah bizi size, geçmişimize ve geleceğimize mahcup etmesin. 2019'da, daha güçlü olarak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'yi gelecek aydınlığa taşıyan anlayışı hep birlikte gerçekleştireceğiz." - "Bir daha ümmetin parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da bir lideri kıymetli yapanın milletin ona gösterdiği teveccüh olduğunu vurguladı.