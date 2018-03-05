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AK Parti Antalya İl Başkan adayı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer’in Cumartesi günü yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti Kepez İlçe Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın kongrede tek başına aday olacağı öğrenildi.AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer’in 10 Mart’ta gerçekleştirilecek 6.

AK Parti Antalya İl Başkan adayı belli oldu

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer’in Cumartesi günü yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti Kepez İlçe Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın kongrede tek başına aday olacağı öğrenildi.
AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer’in 10 Mart’ta gerçekleştirilecek 6. Olağan Kongre’de yeniden aday olmayacağını açıklamasından sonra AK Parti Antalya İl Teşkilatı’nda temayül yoklaması yapılmış, sonuçlar değerlendirilmek üzere Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına gönderilmişti. Teşkilat Başkanlığı, Antalya’da isimleri öne çıkan il başkan adayları Abdullah Işıkhan, Ali Çetin, Bekir Asri, İbrahim Ethem Taş, Kadir Sarıcalar ve Osman Dirican’ı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şahsen yapılacak mülakat için Ankara’ya çağırmıştı. Temayül yoklamasına çağrılan adaylardan AK Parti Kepez İlçe Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın Cumartesi günü yapılacak kongrede tek başına aday olacağı öğrenildi.

"İbrahim Ethem Taş kardeşimize hayırlı olsun"
Mevcut Başkan Rıza Sümer yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat yaptığı görüşme neticesinde 6. Olağan İl Kongresi’nde Antalya il başkan adayı olarak Avukat İbrahim Ethem Taş’a görevi tevdi etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle tevdi edilmiş olan bu görev İbrahim Ethem Taş kardeşimize, partimize, Antalyamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Aday olan bütün arkadaşlarımız görevi layıkıyla yerine getirebilecek donanıma ve tecrübeye sahiplerdi, bayrağı gönül rahatlığı ile yeni başkan adayımıza teslim ediyorum. Eminim ki bu karar ve tevdi edilen görev ile partimiz Antalya’da hayırlı işlere ve yeni başarılara imza atacaktır. Bütün Antalyalı hemşehrilerimizi 10 Mart Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz. 6. Olağan Kongremize davet ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkan adayı belli oldu

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