AK Parti Antalya İl Yönetimi 2019 yolunda eğitim kampına girdi

AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyeleri hafta sonu gerçekleşen istişare, tanışma ve eğitim kampında bir araya geldi. Üç gün süren kampta yönetim kurulu üyeleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekillerinden saha çalışmalarıyla ilgili çeşitli konularda bilgi aldılar.

Kamp programının amacı ve içeriği ile açıklamada bulunan AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş “10 Mart’ta gerçekleşen 6. Olağan il kongremizin ardından tüm il yönetim kurulu üyelerimiz ve aileleriyle tanışma ve çalışmalarımızı istişare etmek için üç günlük bir kamp programımız ile bir araya gelmek istedik. Biz güçlü bir aileyiz sloganıyla Serik ilçemizde gerçekleştirdiğimiz programlarımızda ilk amacımız il yönetimimizin aileleriyle birlikte tanışmasını ve kaynaşmasını sağlamak oldu. 2019 seçimleri öncesi büyük AK Parti Antalya ailemizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi bu anlamda pekiştirdik. İl yönetimi kurulu üyelerimizin ailelerini de bu programımız ile ilk kez sayın bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekillerimizle buluşturduk. Ailelerimiz siyasette biz siyasetçilerin neler yaşadığını, nelerle karşılaştığını bakanımız ve milletvekillerimizin ağzından dinledi ” dedi.

Milletvekilleri uzman oldukları konularda bilgi verdi

İl yönetim kurulu üyelerine yönelik gerçekleşen eğitimler hakkında da bilgi veren Taş “ Tanışma ve istişarelerimizin yanında milletvekillerimizin kendi alanlarıyla ilgili vermiş olduğu eğitimler yönetim kurulu üyelerimize büyük yarar sağladığına inanıyorum. Programımızın ilk gününde Atay Uslu vekilimiz göç ve uyum ile ilgili kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi. İkinci gün ise Hüseyin Samani vekilimiz ekip ruhu ile ilgili konuşarak yönetim kurulu üyelerimize birlikte nasıl hareket edilir, ekip halinde nasıl başarılı olunacağını anlattı. Bürokrasiden gelen İbrahim Aydın vekilimiz bürokrasiyi ve Hükümetin yatırımlarını anlattı. Ardından Gökcen Özdoğan Enç vekilimiz iletişim teknikleri ile ilgili yönetimimizi ve ailelerini bilgilendirdi. Mustafa Köse vekilimizde ise teşkilatçılığın ne olduğunu ve 2019’da hem yerelde hem de başkanlık seçimlerinde Teşkilat olarak nasıl başarılı olunacağıyla ilgili güzel bir bilgilendirme yaptı. Programımızın finali de Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun teşrifleriyle yaptık. Yoğun Dünya gündeminin arasında her zaman Antalya teşkilatlarının yanında olan bakanımız bu programımızda da bizleri yalnız bırakmayarak yönetim kurulu üyelerimize kuruluşundan bu güne AK Partimizin içerisinden geçtiği süreçleri ve en yakın yol arkadaşlarından birisi olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dava bilincini anlattı” şeklinde konuştu.

Programın son derece verimli geçtiğini de belirten Taş “Üç günlük kampımızda birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde yaşayarak kampımızın amacına ulaştığına inanıyoruz. Birbirini tanımayan aileler bu vesile ile birbirini tanımış oldu. Aynı zamanda 2019 seçimleri için her zaman sahada olacak yönetimimizin çalışmalarına hız katacak istişare ve teşkilat içi eğitimimizi de yapmış olduk” ifadelerini kullandı.