AYDIN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "20. yüzyılın sonunda da bizi esasen hasta adam yapmak istediler. Bir deprem oldu ve bu depremde takatsizliğimizi, güçsüzlüğümüzü, 'Acaba biz neredeyiz' diye kendimizi sorgulamamızı ortaya koydu. Allah'a hamdolsun bunların her birinden bizi uzaklaştırmak istedikleri demokrasiyle beraber kurtulmaya, yeniden imarı, yeniden inşayı ortaya koymaya çalıştık." dedi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "demokrasinin baş şehri" olarak nitelendirdikleri Aydın'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin yakın tarihte darbeler, ekonomik krizler, terör ve uluslararası entrikaları yaşadığı dönemlerden geçtiğini, milletin iradesini askıya alan süreçleri hep birlikte yaşadıklarını hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"O zaman güçsüzdük, endişeliydik, kararsızdık ve o zaman yarın ne olacağını hep birlikte endişeli bakışlarla izliyorduk. 20. yüzyılın sonuna geldik, yine ekonomik krizlerle bizi terbiye etmeye çalıştılar. Gecelik yüzde 8 binlik faizlerle, terörle... Bu ülkenin her gün bölünüp bölünmeyeceği endişesiyle kafamızı kurcalamaya çalıştılar. Yetmedi, bu ülkede bizi IMF'ye mahkum ettiler. Yetmedi, bu ülkede hep birlikte şahidiz ki acaba emekliler maaşlarını alabilecek mi alamayacak mı diye insanları endişeye sevk ettiler. 20. yüzyılın sonunda da bizi esasen hasta adam yapmak istediler. Bir deprem oldu ve bu depremde takatsizliğimizi, güçsüzlüğümüzü 'acaba biz neredeyiz' diye kendimizi sorgulamamızı ortaya koydu. Allah'a hamdolsun bunların her birinden bizi uzaklaştırmak istedikleri demokrasiyle beraber kurtulmaya, yeniden imarı, yeniden inşayı ortaya koymaya çalıştık."