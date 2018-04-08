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AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen: 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen AK Parti 6.olağan il kongresinde başkan seçilen Ömer Özmen tüm katılımcılara teşekkür ederek “: 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.İl başkanı Ömer Özmen, Aydın Atatürk Spor Salonu’na sığmayıp salon dışını adeta miting alanına çeviren AK Partililere ve Aydınlı vatandaşlara teşekkür ederek “İl Kongremize teşrif buyurarak bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize ve kongremizi gerçekleştirdiğimiz salona sığmayıp salon dışında ve içinde Aydın’da bir bayram havası oluşturan tüm AK Parti camiamıza ve yol arkadaşlarımıza,kongremize katılan siyasi parti ve STK temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte, millete hizmet yolunda yürümeye, büyük Türkiye hedefini gerçekleştirmeye ve hep birlikte büyük milletimize hizmet etmeye, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yol arkadaşlarının iradesi ve çalışmalarıyla , dünyanın sayılı ve sayılır güçlerinden biri olma yolunda Türkiye’nin hızla ilerlediğini ifade deden AK parti Aydın İl Başkanı Özmen açıklamasında “Üzerine oyunlar oynanan ve hesaplar yapılan bir ülke olmaktan çıkıp sahada sözü dinlenen, oyun kuran bir ülke haline geldik.

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen: 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen AK Parti 6.olağan il kongresinde başkan seçilen Ömer Özmen tüm katılımcılara teşekkür ederek “: 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
İl başkanı Ömer Özmen, Aydın Atatürk Spor Salonu’na sığmayıp salon dışını adeta miting alanına çeviren AK Partililere ve Aydınlı vatandaşlara teşekkür ederek “İl Kongremize teşrif buyurarak bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize ve kongremizi gerçekleştirdiğimiz salona sığmayıp salon dışında ve içinde Aydın’da bir bayram havası oluşturan tüm AK Parti camiamıza ve yol arkadaşlarımıza,kongremize katılan siyasi parti ve STK temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte, millete hizmet yolunda yürümeye, büyük Türkiye hedefini gerçekleştirmeye ve hep birlikte büyük milletimize hizmet etmeye, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yol arkadaşlarının iradesi ve çalışmalarıyla , dünyanın sayılı ve sayılır güçlerinden biri olma yolunda Türkiye’nin hızla ilerlediğini ifade deden AK parti Aydın İl Başkanı Özmen açıklamasında “Üzerine oyunlar oynanan ve hesaplar yapılan bir ülke olmaktan çıkıp sahada sözü dinlenen, oyun kuran bir ülke haline geldik. Bu vesile ile dünyaya 600 yıl adaletle hükmeden bir milletin torunları olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tekrar mazlumların umudu haline geldik. Türkiye tekrar tarihi yapıcı rolünü üstlenerek ve omuzlarındaki insanlığın ve ümmetin sorumluluğunun bilincinde olarak 21.yüzyılın tarihinde üzerine düşeni yapmış bir devlet ve millet olarak yerini alacaktır. Bu kutlu yürüyüşte yol yürüyen herkese selam olsun” ifadelerine yer verdi.

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