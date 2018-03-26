AK parti Aydın İl Başkanı Özmen, Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yılını değerlendirdi

AK parti Aydın İl başkanı Ömer Özmen düzenlediği basın toplantısı ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 2104 yerel seçimleri öncesi bulunduğu vaatleri ve 4 yıllık başkanlık sürecini değerlendirdi. Başkan Çerçioğlu’nun ilçe ilçe vaatlerini ele alıp yapılan ya da yapılmayan projelerini açıklayan AK Parti Aydın İl başkanı Ömer Özmen, “CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geride kalan 4 yıllık süreçte vaatlerinin sadece yüzde 15’ini yerine getirmiştir” diyerek karne notu olarak da 100 üzerinden 15 verdi.

İl Başkanı Ömer Özmen’in AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısına yönetim kurulu üyeleri ilçe başkanları ve partililer katıldı. Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 2014 yerel seçimleri öncesi verdiği tüm vaatleri ilçe ilçe açıklayıp yerine getirip getirmediğini 17 ilçe bazında tek tek değerlendiren Özmen Aydın’ın yerelde 9 yıldır kaybettiğini ileri sürdü. AK parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye başkanı 2014 seçim vaatlerini görev süresinin yüzde 80’ini doldurmuş olmasına rağmen sadece yüzde 15’ini yerine getirebilmiştir. Son 9 yıldır Aydın yerelde beklediği hizmetleri alamıyor.Özlem Çerçioğlu üretemediği hizmetlerin ardında suçlu aramasın. İktidar partisinden olmamasına rağmen komşumuz İzmir, Manisa, hizmet yaparken Aydın’da Büyükşehir niçin hizmet yapamıyor. İzmir CHP’li, Manisa MHP’li başkanlar ile yönetiliyor. Komşumuz Denizli’de 16 adet battı-çıktı yapıldı. Aydın’da 22 adet yapılacak idi. Ancak sadece 3 tanesi yapıldı. Yakında Aydın büyükşehir olmaktan çıkıp byük köy olacak” dedi.

“Allah korusun seçilirse Aydın’ın 5-6 dönem beklemesi lazım”

Aydın’da yerel yönetimin başarısızlığı nedeniyle yaşam standardının düştüğünü CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 2014 yerel seçimlerinde verdiği vaatlerini bu hıza ancak 5-6 dönede yerine getirebileceğini ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Bu vaatleri yerine getirebilmesi için 5-6 dönem daha belediye başkanlığı yapması lazım. Allah korusun” ifadelerine yer verdi.

“Kendi partilileri ile kavgalı”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sadece AK Parti MHP’li belediyelere değil kendi partisi CHP’li belediyelere de hizmet götüremediğini ileri süren AK Parti İl başkanı Özmen, “Hizmet verememesi Aydın’ın kaybı. Maalesef Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı kendi partilileri ile de kavgalı. Bu durumdan ilçelerimiz ve halkımız kaybediyor” diye konuştu.

“Aday açılaması için yasal süreci bekleyeceğiz”

Gazetecilerin, MHP ve CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının belli olduğu AK Parti’nin adayını ne zaman açıklayacağı sorusuna da cevap vere Özmen, “Adayımız önceden belli olur. Ancak resmi açıklama sonra yapılır” dedi.

“Aydın’ın en büyük sorununun kabarık su faturası, trafik ve otopark”.

Konuşmasında Aydın’ın en büyük sorunlarını, “Kabarık su faturası, trafik ve otopark” olarak açıklayan Ömer Özmen, FETÖ’den tutuklu danışman Erkan Karaarslan ile ilgili bir soruya da “Büyükşehir Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı. Yargı süreci devam ediyor. Suç işleyen varsa cezasını er geç bulur” dedi.

“Yenipazar’da istediğimiz hizmetleri yapamadık”

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da cevaplyan AK Parti Aydın İl başkanı Ömer Özmen, öz eleştiri de yaptı. Buharkent ve Kuyucak’taki hizmetlerden övgü ile söz eden Köşk ilçesinde de çalışma ve yatırımların devam ettiğini kaydeden Başkan Özmen, Yenipazar’da istedikleri çalışmaları yapamadıklarını belirtti.