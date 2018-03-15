AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Göğde oldu

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanlığına Duygu Göğde atandı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nda yapılan mülakat neticesinde AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığına Duygu Göğde hanımefendi atanmıştır. Bugüne kadar görev yapan ve emaneti devredecek olan başkanım Seda Sarıbaş hanımefendiye teşekkür ederken, görevi devralacak olan Duygu Göğde hanımefendiye bu yeni görevinde yüz aklığı dilerim. Aday adayı olarak mülakata katılan Serpil Özalp Şahbudak ve Hümeyra Ege hanımefendilere de ayrıca teşekkür ediyorum.Allah yardımcımız olsun,yolumuz açık olsun” dedi.