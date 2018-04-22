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AK Parti Aydın Milletvekili Erdem, CHP’li 15 Milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye geçmesini değerlendirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP’den 15 Milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye geçmesi olayına ilişkin yaptığı açıklamasında “Bu olayla Türkiye’nin siyasi hayatında 2.

AK Parti Aydın Milletvekili Erdem, CHP’li 15 Milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye geçmesini değerlendirdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP’den 15 Milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye geçmesi olayına ilişkin yaptığı açıklamasında “Bu olayla Türkiye’nin siyasi hayatında 2. “Güneş” hadisesi yaşandı. İki olay da siyasi etik anlayışından uzak ilkesizlik örneğidir. Bu olay ile Güneş’e ikinci defa leke düşmüştür” dedi.
AK parti Aydın Milletvekili mehmet Erdem konuyla ilgili açıklamasında “Birincisi 1977 yılında yaşanan ve Türkiye Siyasi hayatına bir kara leke olarak geçen “Güneş Motel” olayı idi. 11 Adalet Partisi Milletvekili ile İstanbul Florya’daki Güneş Motel’de yapılan gizli görüşmeler neticesinde Süleyman Demirel’in Başbakan olduğu hükümet gensoru ile düşürüldü. Daha sonra 11 AP Milletvekili CHP’ye geçtiler ve Bülent Ecevit’in Başbakanlığı’nda kurulan hükümette bu 11 milletvekilinden 10 kişi bakan oldular. Şimdi de CHP’den 15 milletvekili istifa ederek amblemi ‘Güneş’ olan partiye geçtiler. İşte biz buna İkinci ‘Güneş’ olayı diyoruz. İki olayda siyasi etik anlayışından uzak ilkesizlik örneğidir. Türkiye siyasi hayatına ikinci ‘Güneş’ olayı olarak geçmiştir. Bu olay ile Güneş’e ikinci defa leke düşmüştür” dedi.

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