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AK Parti Aydın'da mevcut vekillerden 2'si listede yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 18:12 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın milletvekili aday listesi netleşti.

AK Parti Aydın'da mevcut vekillerden 2'si listede yok

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AK Parti Aydın milletvekili aday listesi netleşti. Mevcut milletvekillerinden ikisi bu kez listede yer bulamazken, daha önce 3. sırada aday olan Mustafa Savaş birinci sıraya girdi.
AK Parti 600 kişilik milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu. YSK'ya sunulan listeye göre 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 3. sıradan aday gösterilen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Aydın Milletvekili Savaş, bu kez AK Parti Aydın 1. sıra milletvekili adayı olarak listede yer buldu. 3 dönem milletvekilliği yapan Mehmet Erdem ve bir dönem Milletvekilliği yapan Abdurrahman Öz ise listede yer bulmadı. İki kadın aday Ersin Esenlik 5'inci, Seda Kanat ise 7'nci sırada yer buldu. YSK'ya sunulan listeye göre sıra ile isimler şu şekilde oluştu:
1'inci sıra Mustafa Savaş, 2'nci sıra Bekir Kuvvet Erim, 3'üncü sıra Metin Yavuz, 4'üncü sırada Rıza Posacı, 5'inci sırada Ersin Esenlik, 6'ncı sırada Ahmet Tarık Sarı, 7'nci sırada Seda Kanat ve 8'inci sırada ise Yasemi Sarıçiçek yer aldı.

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