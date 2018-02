AK Parti Balıkesir 6. Olağan İl Kongresi

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Felaket tellallarının ne dediğine kulak asmayın. Türkiye doğru yoldadır, doğru istikamettedir. Bir yandan terör örgütlerine, içeride ve dışarıda o terör örgütlerinin işbirlikçilerine karşı amansız mücadele verirken diğer yandan da milletimizin hak ettiği hizmetleri yapa yapa geliyoruz." dedi.

Yıldırım, partisinin Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Kuvayımilliye şehri Balıkesir'deki vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "AK Parti siyasetinin neferleri olarak her buluşmamızda, her kongremizde bu güzel ülkeye, bu yüce millete hizmet aşkımızı tazeliyoruz. Bu aşkla Türkiye'nin her köşesindeyiz. Biz bu cennet vatanın her karış toprağına sevdalıyız, her bir insanına muhabbetle bağlıyız." diye konuştu.

AK Parti siyasetinin insanı merkeze aldığını belirten Yıldırım, "Bu yola çıkarken ne dedik 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İşte bu ilke, bu prensiptir ki üç kıtada cihana hükmeden ecdadımızı 600 yıl payidar etmiştir, Osmanlı yapmıştır. Bizim siyasetimiz adaleti, vicdanı, merhameti, hakkaniyeti vazgeçilmez değer olarak kabul eder. Bizim siyasetimiz darda olanı, zorda olanı zalime karşı mazlumu korumayı esas alan bir siyasettir." ifadelerini kullandı.