AK Parti Balıkesir 6. Olağan İl Kongresi

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Zaman zaman çıkıp bununla ilgili bilen de bilmeyen de konuşuyor, ahkam kesiyor. Anamuhalefet partisinin kimi kendini bilmez vekilleri çıkıp 'PYD terör örgütü değil' diyebiliyor. Bu ne ahmakça bir şeydir, bu ne aymazlıktır. Suriye'deki PYD'nin, YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunu bunlar bilmiyor mu? Elbette biliyorlar." dedi. Yıldırım, partisinin Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, 15 Temmuz'da Balıkesir'de meydanları dolduranların darbecilere geçit vermediklerini hatırlattı. Her daim milletle beraber yürüdüklerine dikkati çeken Yıldırım, AK Parti kadrolarının milletin kadroları, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu vurguladı. Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğine işaret ederek, "Ne yazık ki biz bu toplantıya girerken orada şehitlerimiz oldu, gazilerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Biz Zeytin Dalı Harekatı'nı niye yapıyoruz?" diye soran Yıldırım, "Zaman zaman çıkıp bununla ilgili bilen de bilmeyen de konuşuyor, ahkam kesiyor. Anamuhalefet partisinin kimi kendini bilmez vekilleri çıkıp 'PYD terör örgütü değil' diyebiliyor. Bu ne ahmakça bir şeydir, bu ne aymazlıktır. Suriye'deki PYD'nin, YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunu bunlar bilmiyor mu? Elbette biliyorlar." diye konuştu. Sıkça milli olmaktan bahseden, eğitim, ekonomi ve savunma sanayisinin milli olması gerektiğini söyleyen anamuhalefet partisinin, "Bir tüfek bile yapamıyoruz." dediğini belirten Yıldırım, "Sen nerede yaşıyorsun be kardeşim? Türkiye bugün savunma sanayisinde yüzde 65'in üzerinde yerli ve milli bir kapasiteye sahip. Bugün teröre karşı Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde, Kuzey Irak'ta yapılan mücadelede kullanılan bütün mühimmat, bütün savunma araçları yerli ve millidir. Son 15 senede bunlar kazanılmıştır." şeklinde konuştu. Savunma sanayisini daha da güçlendireceklerini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı sözüm ona insan hakları örgütleri; PYD, PKK, DEAŞ, bunların Afrin bölgesinde yaptığı zulümleri, katliamları, işkenceleri görmezden geliyor ve Türkiye'ye nasihat ediyorlar. 'Aman sivil katliamlar olmasın.' Sivil katliamı kim yapıyor? Harekat 15'inci gününde, Afrin bölgesinden Kilis'e, Hatay'a, Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a 90'dan fazla roket geldi. Sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralımız oldu. Sivillerin zarar gördüğü tek ülke varsa o da Türkiye'dir. Onun için de bu Zeytin Dalı Operasyonu'nun ne kadar gerekli olduğu, ne kadar yerinde olduğu bir kere daha gün ışığı gibi ortaya çıkmıştır." - "Yuvalarını başlarına yıkacağız" AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, terör örgütlerinin birbirinden farkı olmadığına işaret ederek, "Al DEAŞ'ı vur PKK'ya, al PKK'yı vur PYD'ye, YPG'ye. Bunlar aynı yolun yolcusu. Bunların işi öldürmek. Bunlar, arkasındaki güçler ne diyorsa onu yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım, şunları kaydetti: "İşte Rakka'da DEAŞ operasyonlarından sonra görmedik mi? Nasıl 'Rakka'yı kurtardık' dediler hemen arkasından DEAŞ'lıları arabalarına bindirdiler, silahlarını da çoluk çocuklarını da koydular. Yanlarına da PYD'den, YPG'den korumalar verdiler. Oradan bütün teröristleri çıkardılar. Nereye gitti bunlar? Sina'ya, Afrin'e gitti, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitti, Türkiye'ye sızmaya çalıştılar.

Bunların terörle mücadelesi işte bu. 'Terörle mücadele edeceğim' diye bir başka terör örgütüyle iş birliği yapmak, dünyanın neresinde görülmüş? Dost ve müttefik bildiğimiz Amerika'nın yaptığı, tamamen ülkemizin güvenliğini tehdit edecek gelişmelerdir. Güney sınırlarımızda bir terör ordusu oluşturulmasına, bir terör kuşağı oluşmasına, sözde terör devleti yapılanmasına asla müsade etmeyeceğiz, yuvalarını başlarına yıkacağız." Zeytin Dalı Harekatı'nın aynı zamanda Afrin'de yaşayan Kürt, Arap ve Türkmenlerin terör örgütünün zulmünden kurtarılması için yapılan bir harekat olduğunu vurgulayan Yıldırım, bugüne kadar Türkiye'ye 350 bin Kürt vatandaşın hayatını kurtarmak için sığındığını söyledi. - "Müttefiklerimizi ne yazık ki yanımızda göremiyoruz" Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'ye yönelik kanlı ve kirli savaş yürüten terör örgütlerine karşı müttefiklerimizi ne yazık ki yanımızda göremiyoruz." diye konuştu. Yıldırım, Türkiye'nin bütün adımlarının bölge ve dünya barışına hizmet ettiğine işaret etti.

Harekatta asker, sivil ve Özgür Suriye Ordusu'ndan şehitler olduğunu belirten Yıldırım, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimiz olacak ama bunun hesabını da misliyle ödeyecekler. Gereken dersi, karşılığı da anında vereceğiz, misliyle vereceğiz, vermeye de devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Türkiye'nin bütün illerinde olduğu gibi Balıkesir'e de pek çok hizmet yaptıklarını dile getiren Yıldırım, AK Parti iktidarları döneminde Balıkesir'e 15 yılda 22,5 milyar yatırım ve destek verdiklerini bildirdi. Yıldırım, "Balıkesir, 2002'de sadece 90 milyon dolar ihracat yapıyordu. 2017 sonunda Balıkesir'in ihracatı 537 milyon dolara çıktı. İşte fark bu. Balıkesir'e bugüne kadar 6 bin 440 konut yaptık, hak sahiplerine verdik. 3 binden fazla derslik yaptık, eğitimin hizmetine verdik. 2 bin 258 olan yurt kapasitesini 6 bin 300'e çıkardık. Balıkesir'in 4 tane Organize Sanayi Bölgesi vardı, bunların sayısını 6'ya çıkardık. 5 Sanayi sitesini de 7'ye çıkardık." dedi. Balıkesir'de Cumhuriyetin kuruluşundan AK Parti iktidarına kadar olan süreçte sadece 60 kilometre bölünmüş yol yapıldığına dikkati çeken Yıldırım, kentteki bölünmüş yolları 600 kilometrenin üzerine çıkardıklarını kaydetti.

Balıkesir'e sağlık ve tarım alanında yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Yıldırım, "İstanbul Osmangazi Köprüsü, Bursa, Balıkesir, Manisa, Edirne otoyolu da 2019'da bitiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer yandan 1915 Çanakkale Köprüsü de bitiyor, böylece Trakya da artık Balıkesir'e daha yakın hale geliyor. Balıkesir otoyolların buluştuğu en büyük merkez haline geliyor." diye konuştu. - "Sorunları torunlara bırakmadık, çöze çöze bugünlere geldik" Başbakan Yıldırım, asla "Yapılanlar bitti" deyip kenara çekilmeyeceklerini vurgulayarak, Gömeç, İvrindi, Burhaniye hastanelerinin, Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin, devlet hastanesine ek bina ile 4 adet birinci derece sağlık tesisi inşaatının da tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti. Balıkesir'de yapılan konutlara ilave 890 toplu konutun yapımının da sürdüğünü belirten Yıldırım, ayrıca Eskişehir-Kütahya-Balıkesir-Bandırma, Manisa- Menemen Demiryolu Hattı'nın da yeniden elden geçirilerek elektrikli sinyalli hale getirileceğini ve tekrar hizmete açılacağını söyledi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 15 yıldır gece-gündüz, yağmur-çamur demeden büyük sorunları büyük hizmetlere dönüştürdüklerini vurgulayarak, "Sorunları torunlara bırakmadık, çöze çöze bugünlere geldik. Sadece hizmetleri yapmadık, aynı zamanda kumpasçılarla, vesayetçilerle, FETÖ'cülerle, darbecilerle mücadele ede ede bugünlere geldik. Sizin sayenizde, milletin sayesinde bunları başardık." değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasında 2019'da yapılacak seçimleri hatırlatan Yıldırım, salondakilere, "Şimdi 2019'a hazır mı Balıkesir? Yeni bir destan yazmaya var mıyız? 2019'da milletvekili, Cumhurbaşkanı seçiminde, belediye seçimlerinde Balıkesir 20 ilçesinde, büyükşehrinde efsaneler, yeni bir tarih yazmaya hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya, her eli sıkmaya, her gönüle girmeye var mısınız? Balıkesir işi bitirmiş, sağolun, varolun." şeklinde seslendi. Yıldırım, kongrenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - Kongreden notlar Başbakan Yıldırım, AK Parti Balıkesir 6. Olağan İl Kongresi'ne gelişinde salonu dolaşarak, partilileri selamladı. Boynuna yöreye özgü "yörük atkısı" takan Yıldırım, daha sonra sağ köşesinde Afrin, sol köşesinde ise Kızılelma yazılı platforma çıkarak partililere hitap etti.

Salonda bulunan ve üzerinde "Başbakanım Afrin'e götürün bizi, bu ülke uğruna içelim şehadet şerbetini", "Türkiye'de şimşeğiz, Afrin'de yıldırım. Balıkesir'e hoşgeldin Binali Yıldırım", "Bırak koysunlar önümüze engel, var mı seninle aşılamayacak engel", "Kuvayımilliye ruhuyla Balıkesir'in gençleri her zaman seninle" yazılı pankartlar yer aldı. Salonda, üzerinde Afrin yazılı tişört giyen vatandaşlar dikkat çekti. Yıldırım, salondan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle fotoğraf çektirdi. Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım'a, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan tarafından çini tabak takdim edildi. Kongreye, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile bölge milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı. - MHP ve BBP il başkanları da kongrede AK Parti'nin kongresinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Suat Par ile Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Ahmet Cemil Aydoğan da bulundu. İsmi anons edildiğinde ayağa kalkarak "bozkurt" işareti yapan MHP'li İl Başkanı Par, salondan alkış aldı. (Bitti)

AK Parti Balıkesir 6. Olağan İl Kongresi

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: (2) - "(Zeytin Dalı Harekatı) Zaman zaman çıkıp bununla ilgili bilen de bilmeyen de konuşuyor, ahkam kesiyor. Anamuhalefet partisinin kimi kendini bilmez vekilleri çıkıp 'PYD terör örgütü değil' diyebil