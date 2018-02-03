AK Parti Batman 6. Olağan İl Kongresi

"Hasankeyf artık bir baraj olmuyor, burada bir deniz oluyor, Hasankeyf denizi. Etrafında farklı bir ilçe, Hasankeyf. Konutlarıyla, medresesiyle, Zeynelbey Türbesi'yle, bambaşka bir güzellik geliyor oraya. Şu anda bu proje de hızla devam ediyor. Az önce TOKİ Başkanımı oraya gönderdim, 'Git, çekimleri yap, son durumu bana getir' dedim. Bütün bunlarla beraber, kurulu gücü bin 200 megavat olan Ilısu Barajı bittiğinde yılda 400 milyar kilovatın üzerinde enerji üreterek, ekonomiye bir buçuk milyar lira katkı sağlayacak. Bu Ilısu Barajı öyle sıradan bir olay değil. Toplam maliyeti 8,5 milyar lira olan bu barajın inşası da tamamlanmak üzere. Çalışıyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Biz, yan gelip yatmadık. Teröristler, başka yolda, onlar ülkemizin önünü kesme yolunda, biz de hizmet yolundayız, ona göre."

Hasankeyf Barajı'na ciddi bir harcama yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hasankeyf Barajı'nı birilerinin istemediğini belirterek, "Kimler istemiyordu? Teröristler, Hasankeyf Barajı'nın yapılmasını istemiyorlardı. Niye? Çünkü Hasankeyf Barajı, onların terör mücadelesindeki yolunu kesen en önemli projeydi." ifadesini kullandı.

BATMAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör kabusu uzun yıllardır, bölgeye ilgi duyan yatırımcıları caydıran en önemli faktör olmuştur. Terör, yatırımcı bundan gelmedi. Şimdi bunu aşacağız. Devletimiz ve güvenlik güçlerimizle beraber hepimize önemli görevler düşüyor." dedi.

Batman'da 337 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak ve enerji üretecek Batman Barajını da tamamlayarak hizmete aldıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin uzun vadeli içme suyu problemini çözeceklerini, şehir merkezinin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilir duruma getirildiğini söyledi.

Zeynelbey Türbesi'nin haricinde 6 eserin daha taşınacağını, 2 eserin de yerinde korunacağını belirten Erdoğan, bu çalışmaları sene sonuna kadar bitireceklerini açıkladı.

Bu çerçevede yapılan kültür parkı, müze, kapalı spor salonu, kütüphane, kültür yarım ada bağlantısı köprüsü inşaatının da tamamlandığını anlatan Erdoğan, baraj sahasında bulunan 540 yıllık Zeynelbey Türbesi'nin ilk defa uygulanan bir teknikle göl alanından çıkartılıp kültür parkına yerleştirildiğini aktardı.

Baraj inşası sebebiyle taşınan Ilısu köyünün yeni konutlarını hak sahiplerine dağıttıklarını bildiren Erdoğan, Hasankeyf ilçesini ise bölge mimarisine uygun şekilde yeniden inşa ettiklerini söyledi. Kamu binalarının inşaatlarını tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, hak sahipleri için geniş ve ferah yeni konutlar inşa ettiklerini, ticaret merkezinde 98 dükkanın tamamlandığını, yeni Hasankeyf'i aynı zamanda bir kültür alanı haline getireceklerini belirtti.

- "Sahip olduğu onca zenginliği, fırsata çeviremiyor"

Batmanlı çiftçilere 520 milyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, bu hizmet seferberliğini önümüzdeki süreçte de devam ettireceklerini dile getirdi.

Çalışmaya, üretmeye şehri kalkındırmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin en büyük dördüncü şehridir. Elbette yaptığımız tüm bu yatırımlarla son 15 senede Batman'ın çehresi değişmiş, şehrimiz adeta çağ atlamıştır. Ancak onca yatırıma ve teşvike rağmen hala Batman'ın kimi alanlarda beklenen hamleyi gerçekleştiremediğini görüyoruz. Özellikle istihdam, sanayi, kültür ve inanç turizmi noktasında şehrimiz sahip olduğu onca zenginliği, ne yazık ki fırsata çeviremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "İnsanlar gidecekleri yerde, öncelikle emniyet arar"

Devletin, özel sektöre yaptığı çağrı ve teşviklerin ikna etmeye yetmediğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel sektörün katkısı, desteği ve girişimleri olmadan bir şehrin hedeflerine ulaşması, arzu ettiği kalkınmayı yakalaması, işsizliği tamamen sorun olmaktan çıkarması son derece zor. Terör kabusu uzun yıllardır, bölgeye ilgi duyan yatırımcıları caydıran en önemli faktör olmuştur. Terör, yatırımcı bundan gelmedi. Şimdi bunu aşacağız. İş makinelerinin yakıldığı, şantiyelerin ateşe verildiği, rızkının peşindeki işçilerin kalleşçe öldürüldüğü bir ortamda buraya ne yatırımcı ne de turist gelir. Çünkü insanlar gidecekleri yerde, öncelikle emniyet arar. Güvenlik, huzur ve istikrar arar. Bunlar olmayınca gelmez. Devletimiz ve güvenlik güçlerimizle beraber hepimize önemli görevler düşüyor."