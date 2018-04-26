AK Parti Batman İl Başkanı istifa etti

AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için Batman’da istifalar başladı. Son istifa ise AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin’den geldi. AK Parti Batman İl Başkanlığı’ndan henüz resmi olarak bir açıklama yapılmazken, Güneştekin’in milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiği öğrenildi.

