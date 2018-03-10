AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "O zamanın Türkiyesinde bir çok sıkıntılar, problemler varken, bir numaralı tehdit olarak devlet kendi vatandaşını, milletin değerlerini yok sayarak tehdit olarak görüyordu." dedi.

Kavakcı, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Bayburt Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, teşkilatta aile olduklarını belirterek, "Gece gündüz çalışan bu davanın asıl kahramanları, gizli kahramanları, bizim de gönlümüzün kahramanları bu davanın kadınlarıdır. Bunu da en çok Sayın Genel Başkanımız defaatle zikrediyor. Gençlerin ve kadınların önünü açan bir Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız olduğu için gerçekten çok çok şanslıyız." diye konuştu.

Türkiye'de 2002 öncesi yaşananları anımsatan Ravza Kavakcı, "Eski Türkiye vardı. Eskiden çok farklı bir Türkiye vardı. O Türkiye'de devlet baba vatandaşa tepeden bakardı. Oy verme hakkı vardı ama öyle her oy verdiğinde seçecek değildi, fazla hayaya girmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Kavakcı, geçen hafta 28 Şubat'ın 21'inci yılı olduğuna işaret ederek, "O zamanın Türkiyesinde birçok sıkıntılar, problemler varken, bir numaralı tehdit olarak devlet kendi vatandaşını, milletin değerlerini yok sayarak tehdit olarak görüyordu. Öyle bir Türkiye vardı." değerlendirmesinde bulundu.