AK Parti-BBP görüşmesi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşeceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Destici’nin bir görüşme yapacağını ve yapılan görüşme sonrası varılan nihai kararın kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

