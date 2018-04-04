"AK Parti, birilerinin yönlendirmeleriyle hareket eden bir parti değildir"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "AK Parti hükümetlerinin en büyük farkı kendi kararını kendi veren ve halkıyla bütünleşen bir parti olmasıdır. Birilerinin telkinleriyle, birilerinin yönlendirmeleriyle hareket eden bir parti değildir." dedi.
Elvan, bir otelde düzenlenen 11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı sonrası Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elvan, 15 yıllık süreçte elde edilen başarının 80 yılda yapılan hizmetlerle kıyaslanmasında AK Parti kadrolarının büyük payı olduğunu dile getirdi.
Elvan, AK Parti hareketinin, millet ve devleti barıştırarak milletle devleti bütünleştirdiğini, AK Parti'nin devleti milletin hizmetkarı yapan bir parti olduğunu söyledi.
Bu anlayışın parti kurulduğundan beri sürdüğünü vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:
"Bizim diğer partilerden farkımız bu... Vatandaşımızla bütünleşmemiz, halkımızla bütünleşmemiz. Halkın derdiyle dertlenmemiz ve halkın meselesini kendi meselemiz yapmak, halkın önceliğini kendi önceliğimiz yapmak. Bugüne kadar hep bu doğrultuda çalıştık, inşallah bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz."
- "Bizim anlayışımızda vesayet yok"
Türkiye'nin büyük hedefleri olduğuna, bunun yolunun ise 2019 seçimlerinden geçtiğine işaret eden Elvan, AK Parti kadrolarının 2019 yılında güçlü bir performans göstererek 2023 2035, 2053'ün önünü açacağına inandığını ifade etti.
Temel amacın çalışmak olduğunun altını çizen Bakan Elvan, şunları kaydetti:
"Kendi inandıklarımız çerçevesinde hareket ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle bugüne kadar nasıl başarılı olmuşsak 2019'da da hem yerel yönetimler seçimlerinde hem de genel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı olacağız. Bu başarımızı tüm dünyaya ilan edeceğiz. Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Herkes ülkemize saldırıyor, Türkiye'mize saldırıyor. Afrin'e bir operasyon gerçekleştiriyoruz teröristlere karşı, terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Bu bile gelişmiş birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Ama biz ne yapıyoruz? Onların dediklerini değil, vatandaşımızın dediklerini yapıyoruz. Onların doğruları bizim doğrularımızı anlamına gelmiyor. AK Parti hükümetlerinin en büyük farkı kendi kararını kendi veren ve halkıyla bütünleşen bir parti olmasıdır. Birilerinin telkinleriyle, birilerinin yönlendirmeleriyle hareket eden bir parti değildir. 2002'de yola çıkarken biz ne dedik? 'Vesayet odaklarını tamamen ortadan kaldıracağız dedik.' Artık bizim anlayışımızda vesayet yok. Halk ne derse o var."
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