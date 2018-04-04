"AK Parti, birilerinin yönlendirmeleriyle hareket eden bir parti değildir"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "AK Parti hükümetlerinin en büyük farkı kendi kararını kendi veren ve halkıyla bütünleşen bir parti olmasıdır. Birilerinin telkinleriyle, birilerinin yönlendirmeleriyle hareket eden bir parti değildir." dedi.

Elvan, bir otelde düzenlenen 11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı sonrası Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elvan, 15 yıllık süreçte elde edilen başarının 80 yılda yapılan hizmetlerle kıyaslanmasında AK Parti kadrolarının büyük payı olduğunu dile getirdi.

Elvan, AK Parti hareketinin, millet ve devleti barıştırarak milletle devleti bütünleştirdiğini, AK Parti'nin devleti milletin hizmetkarı yapan bir parti olduğunu söyledi.

Bu anlayışın parti kurulduğundan beri sürdüğünü vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Bizim diğer partilerden farkımız bu... Vatandaşımızla bütünleşmemiz, halkımızla bütünleşmemiz. Halkın derdiyle dertlenmemiz ve halkın meselesini kendi meselemiz yapmak, halkın önceliğini kendi önceliğimiz yapmak. Bugüne kadar hep bu doğrultuda çalıştık, inşallah bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz."