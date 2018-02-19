AK Parti Bismil ilçe başkanlığına Mehmet Kızılkaya seçildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bismil İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde kullanılan oylardan 219’unu alan Mehmet Kızılkaya AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev verdiği Mehmet Kızılkaya’ya rağmen kongrede Fatih Çelebi de adaylığını açıkladı. İki adayın yarıştığı kongrede 373 delege oy kullandı. 7 oyun geçersiz sayıldığı seçimde genel merkez tarafından görevlendirilen Mehmet Kızılkaya 219 delegenin oyunu alarak AK Parti Bismil İlçe Başkanı seçildi. Genel merkezin kararına rağmen adaylığını açıklayan Fahri Çelebi ise 147 oy aldı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve çok sayıda partilinin katıldığı kongrede seçimlerin ardından bir konuşma yapan Mehmet Kızılkaya kazananın Ak Parti olduğunu söyledi. Kızılkaya, "Seçim sonuçları halkımızın teveccühü olmuştur. Bizler milletimize hizmet için varız. Değerli Bismil halkının tercihine layık olmaya ve 120 bin insanımıza hizmet için hazırız" dedi.