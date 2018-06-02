AK Parti Boğazlıyan Seçim İrtibat Bürosu açılışı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bizim derdimiz, bizim tasamız, bizim davamız, Türkiye'nin bölgesinde tartışılmaz bir güç, dünyada ise küresel bir aktör haline gelmesidir." dedi.

Bozdağ, Boğazlıyan ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin yaklaştığını, herkesin şimdi meydanda ve heybesinde olanı milletin önüne çıkarmaya, millete anlatmaya, onların gönlünü, duasını kazanmaya gayret ettiğini söyledi.

Vatandaşların da hakem olarak herkesi izlediğini ve değerlendirdiğini dile getiren Bozdağ, şunları belirtti:

"Kim ne yapacak, kim gelirse Yozgat, Boğazlıyan Türkiye daha iyi olacak ya da daha kötü olacak. Siz bunları bir bir değerlendirerek karar vereceksiniz. Kararınız her zaman doğru oldu, bugüne kadar aziz milletimiz hangi kararı verdiyse hep doğru karar olmuştur. 24 Haziran'da sandıkta aziz milletimizin vereceği karar da doğru karar olacak ve Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılını kimlere emanet edeceğini orada gösterecektir."

Bozdağ, milletin hakemliğinin hep doğru olduğunu, vicdan terazisinin hep doğru tarttığını vurguladı.