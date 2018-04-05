HABER

AK Parti Bölge Koordinatörü Yıldırım, Serdivan’a misafir oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 15:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölgesi Koordinatörü Murat Yıldırım, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’na ziyareti sonrası Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu.Ziyarette AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Erkut Aşoğlu, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu da hazır bulundu.

AK Parti Bölge Koordinatörü Yıldırım, Serdivan’a misafir oldu

AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölgesi Koordinatörü Murat Yıldırım, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’na ziyareti sonrası Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu.
Ziyarette AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Erkut Aşoğlu, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu da hazır bulundu. AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’nın çalışmaları hakkında Bölge Koordinatörü Yıldırım’a bilgi veren AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken yaş ortalaması olarak Sakarya’nın en genç teşkilatlanmasına sahip olduklarını belirtti.

“Serdivan’la kardeşlik hukukumuz var”
AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ise Yıldırım’ın her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek “Sayın Koordinatörümüz deneyimli ve birikimli bir insan. Her sıkıntımız olduğunda kendisini aradık ve bize yol gösterdiler. Kongre sürecinde de bizlere çok yardımcı oldular. Serdivan teşkilatımızla siyasetin dışında bir kardeşlik hukukumuz var. Belediye başkanımızdan, ilçe başkanımıza, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza kadar tüm çalışma arkadaşlarımızla bir ahenk içerisindeyiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

“Rehberlik için buradayız”
Rehberlik etme gayesiyle her ilde bir teşkilatı ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlerin Sakarya ayağında da Serdivan’a misafir olduklarını ifade eden AK Parti Marmara Bölgesi Koordinatörü Murat Yıldırım da, “Denetlemek için değil rehberlik etmek için buradayız. Bu rehberlikte de illerimizin, ilçelerimizin çalışmaları nedir bunlara bakıyoruz. O ilçenin güzel bir çalışması varsa o çalışmayı da başka illere veya ilçelere aktarıyoruz. Sakarya da bu süreci iyi götürdü. Şu anda tüm teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde gidiyoruz. Bir yerde uyum varsa başarı da vardır. Her seçim önemlidir ama önümüzdeki seçim çok önemli. İnşaallah kazanan yine milletimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Hizmet binanız ferahlık veriyor”
Serdivan’ın hızla geliştiğini ve planlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Başkan Yusuf Alemdar ise Yıldırım’a, hayata geçirilen projelerin yanı sıra devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
Belediye hizmet binasının mimarisini çok beğendiğini ve insanı ferahlatan bir havası olduğunu belirten Yıldırım, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Bölge Koordinatörü Yıldırım, Serdivan’a misafir oldu

AK Parti Bölge Koordinatörü Yıldırım, Serdivan’a misafir oldu

AK Parti Bölge Koordinatörü Yıldırım, Serdivan’a misafir oldu

AK Parti'den ihracı istendiAK Parti'den ihracı istendi
İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!
Gökova Körfezi imara mı açılıyor?Gökova Körfezi imara mı açılıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.