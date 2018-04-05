AK Parti Bölge Koordinatörü Yıldırım, Serdivan’a misafir oldu

AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölgesi Koordinatörü Murat Yıldırım, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’na ziyareti sonrası Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu.

Ziyarette AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Erkut Aşoğlu, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu da hazır bulundu. AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’nın çalışmaları hakkında Bölge Koordinatörü Yıldırım’a bilgi veren AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken yaş ortalaması olarak Sakarya’nın en genç teşkilatlanmasına sahip olduklarını belirtti.

“Serdivan’la kardeşlik hukukumuz var”

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ise Yıldırım’ın her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek “Sayın Koordinatörümüz deneyimli ve birikimli bir insan. Her sıkıntımız olduğunda kendisini aradık ve bize yol gösterdiler. Kongre sürecinde de bizlere çok yardımcı oldular. Serdivan teşkilatımızla siyasetin dışında bir kardeşlik hukukumuz var. Belediye başkanımızdan, ilçe başkanımıza, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza kadar tüm çalışma arkadaşlarımızla bir ahenk içerisindeyiz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.