AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi

BOLU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuz şu anda yolunda kaim, daim devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sefer görev emrini ilan ederiz. Önce ben yola çıkarım, ardından da beraber yürürüz." dedi.
Erdoğan, partisinin Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin Bolu, ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.
Bolu'nun 16 Nisan halk oylamasında yüzde 62'lik "evet" oy oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç elde ettiğini, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yüzde 66 ile yanlarında yer aldığını ifade eden Erdoğan, güvenleri, teveccüh ve destekleri dolayısıyla Bolululara teşekkür etti.
Erdoğan, Bolu'dan beklentilerinin yüksek olduğunu, 2019'daki yerel seçim ve hükümet sistemi seçimlerinde kenti çok daha üst sıralarda görmek istediklerini belirtti.
Salondakilerden, Bolu Dağı'nda araç kullanan kamyoncular ile Bolu Tüneli'nden geçen otobüs şöförlerine de ses vermelerini isteyen Erdoğan, "Öyle bir ses verin ki yuvaları Bolu'da olan ama şu an Afrin'de operasyon yürüten komandolarımız dahi duysun. İşte mavi bereliler burada. Mavi berelileri de aman ha yalnız komayın." diye konuştu.
Erdoğan, partinin ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerinden 2019 seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşmaları, her gönüle dokunmaları ve herkesin elini sıkmaları yönünde söz aldı.
- "AK Parti bu vatana aşık"
Ülkeyi gelecek yıl hem yeni yönetim sistemine geçireceklerini hem de 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaştıracaklarını anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün Bolu'yu gerçekten daha farklı gördüm. Fakat inanın, şu anda ülkemin her yanı aynen böyle. Dün Mersin'deydim böyle, Antalya'daydım böyle. Biraz sonra Sakarya'da da olacağım. Biliyorum ki orası da öyle. AK Parti, milletimize aşık, AK Parti, bu vatana aşık. Sizin aşkınız bizi deli divane etti. Aşkınan yürüyen yorulur mu? Onun için yorulmadık. Onun için gece gündüz demedik. 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' dedik, bekliyoruz. Bu aşkla, bu heyecanla biz bu yollarda Ferhat olduk, milletimiz Şirin. Dağları deldik. Dağları delerek Şirin'e ulaştık. Bolu Dağı'nı kimse delemiyordu ama biz deldik. Onlar, 'Burayı patates deposu mu yapsak, yoksa buraya doğalgaz mı pompalasak?' diyorlardı. Patates deposunu her yerde bulursun. Doğalgaz? Onun da depoları var. Bolu Dağı'ndaki trafik kazalarını unutmuyoruz. Buralardaki trafik kazalarıyla nice canlar gitti. Onun için 'Biz bu dağı deleriz' dedik ve deldik. Şimdi bir ucundan girip bir ucundan geçiyor ve öbür tarafta Şirin'e ulaşıyoruz."
Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana Türkiye'nin genelinde açmadıkları tünelin kalmadığını, deniz üzerine köprüler yaptıklarını dile getirdi.
Mithat Cemal Kuntay'ın, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır / Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dizelerini okuyan Erdoğan, al bayrağı başörtüsü yapan kadınları kutladı.
Erdoğan, "Sadece köprü yetmez" diyerek Marmaray'ı yaptıklarını anımsatarak, "Şu ana kadar milyonlar denizin altından geçti. Yetmedi, 'Biz bir de araçların da denizin altından geçmesi için tünel yapalım.' dedik ve Avrasya Tüneli'ni yaptık. Şimdi denizin altından araçlar da geçiyor. Bize bu yakışır da onun için." ifadelerini kullandı.
- "Sefer görev emri"
Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, şunları kaydetti:
"Ben her gün komuta kademesine ve Genelkurmay Başkanıma 'İhtiyaç var mı?' diye soruyorum. Verdiği cevap, 'Sayın Cumhurbaşkanım, olsa ben size zaten bunu söylerim.' Ordumuz şu anda yolunda kaim, daim devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sefer görev emrini ilan ederiz. Önce ben yola çıkarım, ardından da beraber yürürüz."
(Sürecek)
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