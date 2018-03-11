AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi

BOLU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuz şu anda yolunda kaim, daim devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sefer görev emrini ilan ederiz. Önce ben yola çıkarım, ardından da beraber yürürüz." dedi.

Erdoğan, partisinin Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin Bolu, ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bolu'nun 16 Nisan halk oylamasında yüzde 62'lik "evet" oy oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç elde ettiğini, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde yüzde 66 ile yanlarında yer aldığını ifade eden Erdoğan, güvenleri, teveccüh ve destekleri dolayısıyla Bolululara teşekkür etti.

Erdoğan, Bolu'dan beklentilerinin yüksek olduğunu, 2019'daki yerel seçim ve hükümet sistemi seçimlerinde kenti çok daha üst sıralarda görmek istediklerini belirtti.

Salondakilerden, Bolu Dağı'nda araç kullanan kamyoncular ile Bolu Tüneli'nden geçen otobüs şöförlerine de ses vermelerini isteyen Erdoğan, "Öyle bir ses verin ki yuvaları Bolu'da olan ama şu an Afrin'de operasyon yürüten komandolarımız dahi duysun. İşte mavi bereliler burada. Mavi berelileri de aman ha yalnız komayın." diye konuştu.