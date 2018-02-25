AK Parti Bursa 6. Olağan İl Kongresi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın büyük bir Türkiye ideali vardır. Mazlumların ve mağdurların yanında olan, ekonomisiyle büyümüş, bölgesinde de küresel anlamda çok güçlü bir Türkiye hayali vardır. Bütün milletimizle beraber Bursa insanımız da bu hayali, ideali paylaşmaktadır." dedi.

Çavuşoğlu, TOFAŞ Spor Salonu'nda, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Bursa 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Bursa'nın, Osmangazi Devletinin banisi Osmangazi ve Orhangazi'yi bağrında yatıran, Emir Sultan, Üftade, Somuncu Baba'nın şehri olduğunu söyledi.

Kentin medeniyet coğrafyasından, 81 ilden gelen birçok insanı bağrında yaşattığını belirten Çavuşoğlu, "Tüm bu insanlar, Bursa'da huzur, barış ve kardeşlik iklimi içinde yaşamaya devam etmektedir. Sözün özü Bursa, bir medeniyet şehridir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın Bursa'ya olan sevdasının yakından şahidi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizin önderliğinizde Bursa, geçtiğimiz yıllarda çok büyük yatırımlara kavuştu. Bursa'nın bu anlamda adeta çehresi değişti. Bütün Bursa adına tüm bu yatırımlar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.