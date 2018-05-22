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AK Parti, Bursa milletvekili adaylarını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'da yaptığı konuşmada aday listesinin tüm Bursa'yı kucaklayacak bir liste olduğunu söyledi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'da yaptığı konuşmada aday listesinin tüm Bursa'yı kucaklayacak bir liste olduğunu söyledi. AK Parti Bursa İl Başkanlığının düzenlediği milletvekilleri aday tanıtım toplantısına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, içişleri eski bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, miiletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti'de makam ve mevkilerin birer araç olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Bizlerde makam ve mevkiler Türkiye'yi büyütmenin ve millete hizmetkar olmanın bir aracıdır amaç değildir. Her süreçte partimizin ilkesel yaklaşımı olan süreklilik içerisinde değişim prensibini buradan çok net bir şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz dönem görev yapan arkadaşlarımızın bir kısmı devam ettiği gibi milletimizin değişim talebine de uygun olarak yeni arkadaşlarımız listelerdeki yerini almışlardır. Yine listelerinde yer alan isimlere baktığımız zaman Bursa'daki tüm toplumsal kesimleri kucaklayacak isimlerde oluştuğunu görürsünüz" şeklinde konuştu.

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