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AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 19:41 | Son Güncelleme

VAN (İHA)

VAN (İHA)

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