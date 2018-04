Ak Parti Çaldıran ilçe gençlik kolları 6. olağan kongresi yapıldı

AK Parti Çaldıran İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine mevcut başkan Nurullah Taş yeniden seçildi.

AK Parti Çaldıran İlçe Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi Çaldıran Yavuz Sultan Selim konferans salonunda yapıldı. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından başkanlık divanı seçimi yapıldı. Açılış ve divanın kurulmasıyla başlayan kongre, mevcut başkan ve aday Nurullah Taş’ın konuşmasıyla devam etti. Katılımın yoğun olduğu kongrede konuşma yapan başkan Nurullah Taş, “Bizler bu yolda her karanlığın bir aydınlığı olduğuna inan insanlarız. Biz AK Partili gençler olarak önümüze çıkan engellere hiçbir zaman aldırmayacak, yılmadan yıkılmadan davamız ve partimiz için çalışacağız. Hiçbir düşünce ve güç bizleri inandığımız uğurda ve davamız için vereceğimiz mücadelede yılmayacak, aksine çelikleştirecek, birbirimize ve partimize daha fazla sahiplenmemize katkı sağlayacaktır. Bizler yılmadan dik durarak, her türlü engeli aşabilecek güce sahip olduğumuzu unutmadan, kimseyi kırmadan mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“Biz sadece partimize üye olan değil, ilçemizde bulunan tüm gençlerin haklarını savunmalı hepsini kucaklamanın mücadelesini vermeliyiz” diyen Taş, “Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında her zaman dik duran gençler olduk. Şunu çok iyi biliyoruz ki, liderimizin biz gençlerin dik duruşuna ihtiyacı var. Bizler 2019 seçimlerinde Çaldıran AK Gençlik olarak işimizi sıkı tutacak kapı kapı dolaşarak ve Allah’ın izniyle 2019 seçimlerinde sandıklarda büyük bir zaferle çıkacağız inşallah. Çaldıran AK Parti İlçe Gençlik Kollarımızın 6. Olağan Kongresi’nin hayırlara vesile olmasını temenni ederken sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, hepinize teşekkürler ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Kongrede seçime tek aday olarak katılan mevcut Başkan Taş, kullanılan 276 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.