AK Parti Çamaş 6. Olağan Kongresi

AK Parti Çamaş İlçe Başkanlığına Aydın Bölükbaş yeniden seçildi.
AK Parti Çamaş İlçe Teşkilatının 6.olağan Kongresi yapıldı. Kongre Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı Halil Öz, Divan Başkan Yardımcılığını İl Başkan Yardımcısı Ergun Çakmak, Katip Üyelik görevlerini ise Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeşim Koç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuncay Uyar yaptı.
Divana mevcut başkan Aydın Bölükbaş ile Ahmet Özcan’a ait iki liste sunuldu. Ahmet Özcan’a ait liste parti kongre yönetmeliği ve Genel Merkez kriterlerine uygun olmadığından divanın oy birliği ile ret edildi.
Yapılan seçimde AK Parti Çamaş İlçe Başkanlığına yeniden Aydın Bölükbaş seçildi. Bölükbaş’ın başkanlığındaki yönetim kurulu Cemal Yıldız, Mehmet Cemal Çırak, Muammer Küçüköksüz, Ceyhun Karataş, Gürsel Mert, Hacer Çelik, Turgut Uygun, Bilal Şen, Yücel Şahin ve Selim Koç’tan oluştu.
Kongreye AK Parti Ordu Milletvekili, Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, çevre ilçe Belediye Başkanları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.
BM'den 'Afrin' çıkışı: PYD/PKK sivillerin güvenli yere gitmesini engelliyor
Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi
Rusya'dan şok açıklama: ABD ordularını eğitiyor
Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum!
2018 – YKS kılavuzu yayımlandı! AİS'ten başvuru tarihleri ile sınav bilgileri açıklandı!
AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum