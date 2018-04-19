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AK Parti Çan teşkilatından ’Biz hazırız’ mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinin 24 Haziran tarihine alındığını açıklamasının ardından hızla toplanan Ak Parti Çan İlçe Teşkilatları, erken seçim stratejilerini ve yol haritasını belirleyerek ’Biz hazırız’ mesajı verdi.

AK Parti Çan teşkilatından ’Biz hazırız’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinin 24 Haziran tarihine alındığını açıklamasının ardından hızla toplanan Ak Parti Çan İlçe Teşkilatları, erken seçim stratejilerini ve yol haritasını belirleyerek ’Biz hazırız’ mesajı verdi. .
Toplantıya; Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Ak Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, Kadın Kolları Başkanı Birsen Dirlik, Gençlik Kolları Başkanı Deniz Yılmaz, Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri veAk Parti Çan İlçe Teşkilatında ana yönetim, kadın kolları yönetimi, gençlik kolları yönetimi olmak üzere tüm yönetim teşkilatları tam kadro katıldı.
Yapılan toplantıyı değerlendiren Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Bu Akşam, AK Parti Ailesi Olarak Çan’da Tek Yürek Olmuş 24 Haziran’a Yürüdüğümüzün Resmidir. Davamıza gönül veren, emek veren, ilk günden bu yana birlikte yol yürüdüğümüz kardeşlerimiz ağabeylerimizle, davamıza katılan yeni yol arkadaşlarımızla AK parti ailesi olarak Çan’da tek yürek tek bilek olduğumuzu bu akşam burada cumhurbaşkanımız seçim tarihini açıklar açıklamaz bu kadar hızlı ve kapsamlı bir şekilde toplanarak gösterdik. Bu akşamdan sonra artık daha da güçlü bir şekilde hep birlikte gece gündüz demeden çalışarak bu seçimi de zaferle taçlandıracağımıza inancım tamdır. Kardeşlerim! Vakit ayağa kalkma vaktidir. Vakit tüm yorgunluklardan sıyrılıp yeniden diriliş vaktidir. Vakit güçlü Türkiye’yi 2023’e hazırlama vaktidir. Yolumuz kutlu, seçimimiz hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun!” dedi.

AK Parti Çan teşkilatından ’Biz hazırız’ mesajı

AK Parti Çan teşkilatından ’Biz hazırız’ mesajı

AK Parti Çan teşkilatından ’Biz hazırız’ mesajı

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