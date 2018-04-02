AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına atama

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Çanakkale İl Başkanlığına atama yapıldığını belirtti.
Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Çanakkale İl Başkanlığına Gültekin Yıldız'ın getirildiğini kaydetti.
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