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AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına atama

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Çanakkale İl Başkanlığına Gültekin Yıldız'ın atandığını bildirdi

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Çanakkale İl Başkanlığına atama yapıldığını belirtti.

Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Çanakkale İl Başkanlığına Gültekin Yıldız'ın getirildiğini kaydetti.

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