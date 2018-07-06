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AK Parti Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu mazbatalarını aldı.

AK Parti Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu mazbatalarını aldı.
Çanakkale Adalet Sarayı'nda geçekleştirilen mazbata töreninde, 27'nci Dönem'de milletvekili olarak kenti mecliste AK Parti'den temsil edecek milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünsal Bayav ve komisyon üyelerinden aldı. Mazbata töreninde, partililer hazır bulundu. Mazbata töreninin ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Adliye Sarayı bahçesinde kendisini bekleyen partililerin tebriklerini kabul etti.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun teşekkür konuşmasının ardından partililere hitap eden Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Az önce Jülide hanımla beraber resmi olarak mazbatamızı aldık. Öncelikle ben şahsımıza, partimize, Çanakkale'mize bu yeni sürecin hayırlar getirmesini ümit ediyorum. Allah aldığımız işlerin hakkını vermeyi bizlere nasip etsin. Bu mazbatayı köy köy bizimle gezen ana kademe teşkilatımıza, bu mazbatayı mahalle mahalle gezen afiş asan gençlik kollarımıza, bu mazbatayı kapı kapı gezen kadın kollarımıza, kendi seçimi gibi çalışan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize, her türlü derdimizi çeken ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, köy köy dolaşan il genel meclisimize, sahurunu, iftarını açan köy muhtarlarımıza, STK başkanlarımıza, bizim kadar heyecanlanan tüm Çanakkaleli hemşerilerimize hediye etmek istiyorum. Bu mazbata Bülent Turan'ın, bu mazbata Jülide hanım'ın değil, 550 bin Çanakkale'nin tümünün olacak" dedi.

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AK Parti Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldıAK Parti Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldıAK Parti Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldıAK Parti Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldı

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