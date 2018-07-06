HABER

AK Parti Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu mazbatalarını aldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu mazbatalarını aldı.

Çanakkale Adalet Sarayı'nda geçekleştirilen mazbata töreninde, 27'nci Dönem'de milletvekili olarak kenti mecliste AK Parti'den temsil edecek milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünsal Bayav ve komisyon üyelerinden aldı. Mazbata töreninde, partililer hazır bulundu. Mazbata töreninin ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Adliye Sarayı bahçesinde kendisini bekleyen partililerin tebriklerini kabul etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun teşekkür konuşmasının ardından partililere hitap eden Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Az önce Jülide hanımla beraber resmi olarak mazbatamızı aldık. Öncelikle ben şahsımıza, partimize, Çanakkale'mize bu yeni sürecin hayırlar getirmesini ümit ediyorum. Allah aldığımız işlerin hakkını vermeyi bizlere nasip etsin. Bu mazbatayı köy köy bizimle gezen ana kademe teşkilatımıza, bu mazbatayı mahalle mahalle gezen afiş asan gençlik kollarımıza, bu mazbatayı kapı kapı gezen kadın kollarımıza, kendi seçimi gibi çalışan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize, her türlü derdimizi çeken ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, köy köy dolaşan il genel meclisimize, sahurunu, iftarını açan köy muhtarlarımıza, STK başkanlarımıza, bizim kadar heyecanlanan tüm Çanakkaleli hemşerilerimize hediye etmek istiyorum. Bu mazbata Bülent Turan'ın, bu mazbata Jülide hanım'ın değil, 550 bin Çanakkale'nin tümünün olacak" dedi.

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
AK Parti Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldıAK Parti Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldı
Veli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönettiVeli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun

Veli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti

Veli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir

AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partili olmayan bakanlarla kabine oluşturacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partili olmayan bakanlarla kabine oluşturacağız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.