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AK Parti Çankırı Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 22:30 | Son Güncelleme

AK Parti Çankırı İl Kadın Kolları 5.

AK Parti Çankırı Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Çankırı İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’nde Hacer Rukiye Yıldırım yeniden başkan seçildi.
Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonunda yapılan kongrede konuşan AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, "AK Parti Çankırı Kadın Kolları olarak söz veriyoruz Allah’ın, tarihin ve milletin huzurunda yemin olsun ki makam ve mevkiimiz ne olursa olsun hak olduğuna inandığımız davamızın her zaman bir neferi olacağı ve bundan da bir adım geri atmıyoruz. O; bu yolda gittikçe, halkın adamı ve hakkın aşığı oldukça, onun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Gerekirse ölümüne" dedi.
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ise, “Şükürler olsun ki her gün artan enerjimiz her gün artan heyecanımızla birlikte kadın kollarımız daha büyük başarılara imza atmak üzere yeniden yapılanıyor, yeniden birlik ve beraberliğimiz perçinleniyor. Bizim kutlu yürüyüşümüzde Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu yolda, kadınların çok büyük bir emeği var. Kadınlar bu işi yüklenen, omuzlayan konumdadır. Cumhurbaşkanımız, kadınlar siyasetin öznesi diyerek kadınlarımızı siyasetin asli unsurları, diyerek bize gereken gücü her zaman veriyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek listenin yer aldığı seçimlerde mevcut Başkan Hacer Rukiye Yıldırım güven tazeledi.
Kongreye ayrıca; AK Parti Milletvekilleri Muhammet Emin Akşbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti MKYK Asil Üyesi Çiğdem Koncagül ve partililer katıldı.

AK Parti Çankırı Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Çankırı Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Çankırı Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

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