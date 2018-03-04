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AK Parti Çatak İlçe Başkanlığına Babur seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çatak İlçe Başkanlığına Tahsin Babur seçildi.Çatak Kapalı Spor Salonunda yapılan ve geçici divan başkanlığını Akif Açışlı’nın yaptığı kongre, geniş katılımla gerçekleşti.

AK Parti Çatak İlçe Başkanlığına Babur seçildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çatak İlçe Başkanlığına Tahsin Babur seçildi.
Çatak Kapalı Spor Salonunda yapılan ve geçici divan başkanlığını Akif Açışlı’nın yaptığı kongre, geniş katılımla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan AK Parti Çatak İlçe Başkanı Mustafa Güvener, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Suna Köseoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti Van İl Koordinatörü Halil Özyolcu’nun da birer selamlama konuşması yapmasının ardından seçimlere geçildi. İki liste halinde girilen seçimde, toplam 291 oy kullanıldı. Tahsin Babur 164 oy alarak seçimi kazanınken, genel merkezin atadığı Mustafa Güvener ise 124 oy aldı.
3 oyun geçersiz sayıldığı kongre, olaysız bir şekilde sona erdi.

AK Parti Çatak İlçe Başkanlığına Babur seçildi

AK Parti Çatak İlçe Başkanlığına Babur seçildi

AK Parti Çatak İlçe Başkanlığına Babur seçildi

AK Parti Çatak İlçe Başkanlığına Babur seçildi

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