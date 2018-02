Ak Parti Çatak ilçe başkanlığında devir teslim töreni

AK Parti Genel Merkezi tarafından Çatak İlçe Başkanı olarak atanan Mustafa Güvener, düzenlenen törenle Tahsin Babur’dan başkanlık görevini devraldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine yeni İlçe Başkanı Mustafa Güvener, görevi devir eden eski İlçe Başkanı Tahsin Babur, eski yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. AK Parti eski İlçe Başkanı Tahsin Babur devir-teslim töreninde bazı hususlara değindi. Babur, “Üç buçuk yıldır sürdürdüğüm görevimi canı gönülden seve seve abime devrediyorum. Allah hayırlara vesile etsin. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz dün ilçe başkanlığını kardeşimiz Ali Yaşin’den devraldık, bu günde abimiz Mustafa Güvener’e devrediyoruz. Biz partiliyiz, biz dava adamıyız, biz davamıza devam edeceğiz. Biz her konuda kendisine yardımcı olacağız. Bu konuda kimsenin zerre kadar bir şüphesi olmasın. Öncelikle üç buçuk yıl süre zarfında bu ilçede çok acılar çekildi, çok sıkıntılar yaşadık. Önceki arkadaşımız görevdeyken parti binasından kovuldu. Eşyaları dışarıya atıldı. Biz bu bayrağı zor bir süreçte devraldık. Hamdolsun alnımızın akıyla dalgalandırarak bu güne kadar getirdik. Bu bayrağın dalgalanmasında hepinizin büyük bir emeği vardır. Ben gece gündüz bu dağlarda terörün olduğu sürede tek başıma kaldım. Hepiniz tek başıma bırakıldığıma şahitsiniz. Ben sandığa gönderecek adam bulamadım. Biz taşlandık, dayak yedik, kovulduk, hakaretler işittik ama biz bayrağımızı düşürmedik. Hamdolsun başımız dik gidiyoruz. Şunu da bilmenizi isterim ki ben yolsuzluktan, yapılan bir haksızlıktan veyahut bayrağı yere düşürerek te görevden alınmadım. Yüzde 13’le aldığım teşkilatı yüzde 43.6 ile devretmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bu başarıda meclis üyesi arkadaşlarıma, teşkilatıma, muhtarlarıma, kanaat önderlerime, köy temsilcilerine, bize destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Partime, teşkilatıma, başkanıma kırgın, dargın değilim. Bu ilçe bizim dün biz Yeni başkanımızın yanında yer alacağım. Sonuna kadar destek olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Her gün parti binamıza başkanımızın yanına geleceğim yapmam gereken ne varsa yapacağım. Ben sonuna kadar partimin emrinde olacağım. Biz Allah’a inanıyorsak, bu ülkenin geleceğine inanıyorsak bizim tek kurtarıcımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Birlik beraberlik içinde kardeşçe biz bu ilçemiz, güzel yerlere götürelim. Ülkemize, ilçemize, Ümmet-i Muhammed’e hayırlı uğurlu olsun” dedi

Bayrağı devralan AK Parti yeni İlçe Başkanı Mustafa Güvener ise, “Sayın Çataklılar, değerli hemşerilerim hepiniz hoş geldiniz. Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Elbette bu bir bayrak nöbetidir. Zamanında partimizin kurucu üyesi eski başkanlarımızdan Cemal Hasar beyefendi ile beraber bu teşkilatı kurduk. İlçe yönetiminde bulundum, başkan yardımcılığını yaptım. Sonra da Mehmet Ali Yaşin kardeşimize nöbet devredildi. Onunla da beraber çalıştık. Eski ilçe başkanımız Ali Yaşin Bey’de nöbeti Tahsin başkanımıza devretmişti. Zamanla Tahsin bey çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bu partinin sıkıntılı zamanında yapmış olduğu güzel hizmetlerinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Tahsin başkanımızın başkanlığı süresince, eski ilçe başkanlarıyla, yönetiminde bulunan parti teşkilatıyla, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle temsilcileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ile bir sıkıntı yaşanmamış bir kardeşimiz. Benim temennim İnşallah bundan sonra da hep iyilik, beraberlik, kardeşlik içinde günlerimizi geçiririz. Şunu da bilmenizi isterim Genel Merkezde Tahsin başkanımıza sorduklarında kimi istiyorsun diye Mustafa Güvener’i istiyorum cevabını vermiştir. Bu da benim için büyük bir şereftir. Kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar siyaset gelip geçicidir. Dört arkadaşımız nasıl bugün bayrağı devrettilerse benim sıramda geldiğinde arkadaşımız nasıl devrettiyse bende aynen öyle devrederim. Hiç kimseyi kırmadan birlik ve beraberlik için ben bu davaya girdim. Partinin kurulduğu günden itibaren davamdan ayrılmadım. Aday oldum, aday adayı oldum. Ama Hiçbir gün partime küsmedim. Farklı partilerden gelen teklifleri kabul etmedim. Hepsine net cevabım hayır oldu. Çünkü Benim yerim AK Parti ve davam budur dedim. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz“ dedi.

AK Parti eski ilçe başkanları Cemal Hasar ve Ali Yaşin’de yeni ilçe teşkilatına her türlü desteği vereceklerini belirttiler. Eski ve yeni başkan Güvener ve partililer Tahsin Babur’u ilçe teşkilatından uğurladı.